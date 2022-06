Dwie osoby zginęły na drogach. Trzy się utopiły

Biała Podlaska: To będzie piąty odcinek historii "zbycie miejskich działek"

To będzie piąta próba namówienia radnych do sprzedaży miejskich działek. Ostatnio odnosiła się do tego nawet Bialskopodlaska Izba Gospodarcza. – Nadal brakuje podstawowych argumentów – uważa jednak szef klubu Zjednoczonej Prawicy.