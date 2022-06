Szedł w ciemnościach i bez odblasków. Potrąciło go auto, zginął mimo reanimacji

Siatkarski mistrz z Lublina, który zbił Rosjan w Meksyku i Kanadzie. "Wychowywałem się w rodzinie sportowej"

Bycie w najlepszej „ósemce” siatkarzy w XX wieku to jest coś, bo to przecież 100 lat. To jest dla mnie powód do dumy. A druga sprawa: zaistnienie w tej galerii sław w Stanach Zjednoczonych to kolejny powód do dumy, bo tam byle kogo nie przyjmują – ROZMOWA z Tomaszem Wójtowiczem, legendą lubelskiej siatkówki, patronem wrześniowego turnieju Bogdanka Volley Cup.