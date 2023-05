Dworzec Metropolitalny znowu z obsuwą. Jest kolejny termin

Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, z Dworca Metropolitalnego już dawno kursowałyby autobusy. Umowa między miastem a generalnym wykonawcą inwestycji firmą Budimex zakładała zakończenie prac do 29 lipca ubiegłego roku. Już nieco ponad rok temu Budimex poprosił o dodatkowe 11 miesięcy. Dostał zgodę na siedem, w związku z czym ogłoszono, że robotnicy będą mieli czas na zejście z placu budowy do końca lutego tego roku. Ale i tego terminu nie udało się dotrzymać. Ostatniego dnia lutego Ratusz poinformował o nowej dacie ukończenia robót, którą wyznaczono na 15 maja.

do jesieni potrwa budowa Dworca Metropolitalnego. Ostateczny termin zakończenia prac przy nowym obiekcie oraz przebudowie ulic w jego rejonie ustalono na drugą połowę października. Zmiana terminu wynika z konieczności wykonania kolejnych robót dodatkowych i zamiennych, niezbędnych do ukończenia inwestycji, co podkreśla Wykonawca w złożonym przez siebie wniosku. Miasto zawarło z firmą Budimex aneks zmieniający dotychczasową datę końcową prac budowlanych, z 15 maja na 20 października.

– W związku ze złożeniem przez firmę Budimex, generalnego wykonawcę inwestycji, kolejnego wniosku o zmianę terminu jej zakończenia, po przeprowadzonej analizie, podpisaliśmy aneks wydłużający o następne miesiące realizację prac. Umożliwiła to zgoda uzyskana od Urzędu Marszałkowskiego na zmianę terminów zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji dla całego projektu unijnego – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Wśród powodów wydłużenia prac znajdują się „kolejne nieplanowane roboty dodatkowe oraz zamienne” dotyczące np. wykonania tzw. ściany zielonej.

– Zaprojektowane rozwiązania nie są dostępne na rynku w konfiguracji przewidzianej przez projektanta. Tym samym wykonawca musi zaproponować zamiennik zbliżony technologią do tej z projektu oraz opracować dokumentację warsztatową. Aktualnie trwają procedury w tym zakresie. Dodatkowo, po audycie przeciwpożarowym stwierdzono konieczność zamontowania dodatkowych opraw awaryjnych oraz wykonania zasilania i sterowania rozdzielnicą oddymiania, klapami pożarowymi i oddymiającymi. Niezbędna jest także realizacja zasilania kabli grzejnych koryt odwadniających wiaty peronowe – informują urzędnicy. – W ramach nowego systemu identyfikacji wizualnej obiektu planowany jest montaż podświetlanego napisu Dworzec Lublin (pod dachem budynku od strony ul. Lubelskiego Lipca '80), co nie było przewidziane w zakresie pierwotnej dokumentacji. Aktualnie otrzymano ofertę od biura projektowego na opracowanie dokumentacji, co po przeprowadzeniu negocjacji pozwoli na zlecenie prac w tym zakresie. Dodatkowym zadaniem jest również budowa zasilania szyldów identyfikacji pasażerskiej.

Urzędnicy dodają, że te zadania wynikły w trakcie realizacji i nie były ujęte na poziomie pierwotnej dokumentacji projektowej.

– Istotny wpływ na termin realizacji inwestycji miał także czas oczekiwania na uzgodnienie dokumentacji i podpisania aneksu do umowy związanej z fotowoltaiką – czytamy w komunikacie.

