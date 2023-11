" Dzień dobry panie Andersenie..." Społeczne Szkoły świętują jubileusz 30-lecia

Gościem specjalnym wydarzenia była córka Wandy Chotomskiej, dla niektórych znana jako Ciotka Klotka z Programu Tik Tak.

- Przyjechałam jako córka mojej mamy, która wśród wielu swoich pięknych tekstów napisała właśnie " Dzień dobry Panie Andersenie". Jest on jednym z najpiękniejszych wierszy, do której muzykę napisał pan Włodzimierz Korcz. To była sztandarowa piosenka Gawędy, która śpiewała ją nawet na pożegnaniu mojej mamy- mówiła pisarka Ewa Chotomska - To było całe jej życie. By to co pisze miało dużo fantazji, ale też prawdy. Chciała była to rozmowa zarówno z dzieckiem jak i dorosłym człowiekiem- dodała.