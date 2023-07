Dziewczyny z reklamy. Lubelski negatyw amerykańskiej pamiątki

Dziewczyny z reklamy

Podczas opracowywania zbiorów pracownicy ośrodka zidentyfikowali miejsce zrobienia tego i wielu innych zdjęć z kolekcji prawdopodobnie jako Nowodwór. W tym przypadku wiadomo, że jest na nim osoba mieszkająca w Lublinie.

- Cała historia by się nie wydarzyła, gdyby ktoś nie uznał, że typowa wakacyjna fotografia sześciu dziewczyn jest dobra, by promować wydawnictwo i spotkanie online ze mną i jego twórcami. W 2021 roku dzięki współpracy z Yiddish Book Center powstał album pokazujący część kolekcji szklanych negatywów znalezionych przy Rynku 4 w Lublinie. Był przeznaczony głównie na amerykański rynek z nadzieją, że ktoś rozpozna znajome twarze. Wówczas napisała do mnie Shelley, która bywała w Polsce, znała kolekcję ale wcześniej nie zwróciła uwagi na te dziewczyny. Dopiero gdy zobaczyła promocję publikacji, zorientowała się, że ma w domu identyczną odbitkę. Dla jej mamy była to bardzo cenna i jedyna pamiątka po rodzinie z Lublina. Shelley od dzieciństwa widziała w domu to zdjęcie. Wiedziała o nim jedynie tyle, że w tej grupie jest jedna z sióstr mamy. Ale nawet nie wie która: Maria, Chaja czy Łaja została sfotografowana. Kobieta odezwała się do nas z nadzieją, że wiemy coś więcej – opowiada Piotr Nazaruk z Pracowni Edukacji i Animacji Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.

Z jego relacji wynika, że mama Amerykanki jako jedyna z rodziny przeżyła wojnę, ocalała dzięki ucieczce do ZSRR, gdzieś na dalekowschodnie tereny, gdzie trafiła do obozu pracy. W Lublinie rodzina z czterema córkami mieszkała przy ul. Towarowej 27. Zdjęcie jest jedyną pamiątką, która przetrwała po tamtych czasach.

To nie koniec

- Shelley była bardzo wzruszona. Gdy była fotografowana z negatywem, siedziała cała spięta bojąc się, że go niechcący upuści i zbije – dodaje Piotr Nazaruk.

Pani Shelley jest edukatorką, uczy o Holokauście na przykładzie losów własnej rodziny, realizuje projekt The Daffodil (Projekt Żonkil), który polega na sadzeniu cebulek żonkili upamiętniających 1,5 miliona dzieci, które zginęły w czasie Holokaustu a także te, które dziś na całym świecie cierpią z powodu kryzysów humanitarnych.

Na przedwojennej fotografii jej ciotka siedzi w środku, trzymając laskę/ciupagę, w taki sposób który nam dziś się kojarzy z używaniem kija do selfie.

Pracownicy ośrodka mają nadzieję, że takich historii będzie jak najwięcej, i kolejne osoby będą się odzywały, bo rozpoznają kogoś na dawnych zdjęciach. Podczas Zjazdu Lublinerów w programie były prezentacje zarówno kolekcji fotografii Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN jak i kolekcji szklanych negatywów.