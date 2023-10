Dziewięć lat Areny Lublin. Pamiętacie kto strzelił pierwszą bramkę?

Był sąd, jest szkoła. W Pałacu Zamoyskich będzie centrum konferencyjno-hotelowe?

Taka idea pojawiła się jakiś czas temu. Później było o niej cicho, a teraz Zamość wraca do pomysłu stworzenia w Pałacu Zamoyskich centrum konferencyjno-hotelowego. Samorząd chce, by pieniądze na to wyłożył prywatny inwestor.