Europejski Dzień Języków w IX LO im. Mikołaja Kopernika

– To fajne wydarzenie. W naszej szkole wszyscy stawiają na języki, bez nich nie mamy szansy na dobrze płatną pracę czy rozwój – mówi Gosia.

– Uczę się włoskiego, hiszpańskiego i angielskiego. Dwa pierwsze języki są bardzo podobne do siebie, angielskiego uczymy się od podstawówki. Szkoła uczy nas organizując wycieczki. Dzięki nim możemy się osłuchać języka, podszkolić akcent. To cenne. Ja o swoją maturę jestem spokojny, a co za tym idzie również o studia – dodaje jeden z matuszystów IX LO.

– Europejski Dzień Języków obchodzimy już od dekady. Rozpoczęła go pani dyrektor Bielecka, moja poprzedniczka. Kontynuujemy tę tradycję do dziś. Młodzież poprzez spotkania np. ambasadorem Hiszpanii uświadamia sobie, że angielski nie jest językiem, którym posługuje się większość populacji. Bo na pierwszym jest chiński, a drugim właśnie hiszpański. Dlatego warto uczyć się języków lokalnych – tłumaczy ideę przedsięwzięcia Radosław Borzęcki, dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie.

Na uczestników wydarzenia czekały pokazy taneczne i muzyczne, kawiarenka z przekąskami z różnych części Europy, wystawa prac plastycznych, występ chóru oraz gry językowe.

W IX LO uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz niemieckiego.