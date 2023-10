Obronić wolność mediów

Mareczek zginął w przedszkolu. Na zbiorniku przeciwpożarowym działał plac zabaw

4-letni Marek wpadł do głębokiej na około pięć metrów studni, według straży, do połowy wypełnionej wodą. Mimo reanimacji chłopca nie udało się uratować. Jak to możliwe, że w tak niebezpiecznym miejscu, zorganizowano plac zabaw? Reporter Uwagi! zadał to pytanie właścicielowi placówki.