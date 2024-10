Filharmonia Lubelska inauguruje 80. sezon artystyczny. Na początek Brahms, Penderecki i Beethoven

– Rozpoczynamy 80. sezon artystyczny i chcemy, aby ten sezon był pełen wrażeń dla wszystkich, którzy lubią ten rodzaj muzyki i którzy kochają naszą Filharmonię Lubelską – mówi prof. Marcin Szewczak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który w czwartek wziął udział w konferencji prasowej podczas której Dominik Mielko, dyrektor Filharmonii Lubelskiej (ta instytucja kultury podlega marszałkowi województwa) przedstawił program i plany na jubileuszowy sezon.

Prof. Szewczak zwrócił uwagę na ogromny potencjał, który Filharmonia Lubelska wkłada nie tylko do miasta Lublin, ale również i do całego województwa lubelskiego.

– To jest szansa na to, żeby coraz więcej młodych ludzi lubiło ten rodzaj muzyki, coraz więcej osób czuło się, że chce przychodzić do Filharmonii. Dzisiaj widzimy, że te działania o charakterze edukacyjnym są niezwykle istotne, zwłaszcza wśród tego młodego pokolenia – dodał.

A w nowym sezonie działania skierowane do dzieci i młodzieży będą miały szczególne miejsce w Filharmonii Lubelskiej. Placówka zaprosi szkoły na darmowe koncerty, a także warsztaty edukacyjne.