Gorąco w studiu TVP. "Przez ostatnie osiem lat szczuliście na opozycję i Donalda Tuska"

Gośćmi środowej audycji "Minęła 20" byli: Wanda Nowicka z Nowej Lewicy, Michał Krawczyk z KO oraz Ireneusz Zyska i Dariusz Stefaniuk ze Zjednoczonej Prawicy. Prowadzący program zapytał swoich gości o to, czy Donald Tusk będzie premierem.

– To Prawo i Sprawiedliwość ma najwięcej mandatów, więc jak pan może mówić, że PiS przegrało wybory? Owszem, wygląda na to, że większości parlamentarnej nie będzie, aczkolwiek piłka jeszcze w grze – stwierdził Bartłomiej Graczak i dodał, że najprawdopodobniej to Mateuszowi Morawieckiemu w pierwszej kolejności prezydent powierzy misję tworzenia nowego rządu.

– Ja wiem, że państwo w TVP Info będziecie jeszcze przez wiele tygodni stawać na głowie. Pan, gdyby mógł, to by pan stanął na głowie i machał nogami tylko po to, żeby pana ulubiona partia miała większość i wygrała wybory – powiedział poseł KO Michał Krawczyk do Bartłomieja Graczaka z TVP.

– Jak 24 godziny na dobę przez ostatnie osiem lat szczuliście na opozycję i Donalda Tuska, tak teraz będziecie szczuć na wszystkie opozycyjne partie, szukać sztucznych problemów tylko po to, żeby nas skłócić – dodał parlamentarzysta

Do dyskusji włączył się również poseł Dariusz Stefaniuk z Białej Podlaskiej. — Pomyliły się panu telewizje i myśli pan, że jest w TVN i może kłamać całą dobę — atakował Krawczyka.

To nie było jedyne spięcie, — Szczuliście na opozycję przez osiem lat — dodał lubelskie poseł. — To wy się z nami kłócicie — odgryzał mu się Graczak.

Przypomnijmy: w tegorocznych wyborach PiS zdobyło 35,38 procent głosów, KO – 30,70 procent, Trzecia Droga – 14,40 procent, Nowa Lewica – 8,61 procent, a Konfederacja – 7,16 procent głosów. Demokratyczna opozycja w wyborach zdobyła łącznie 248 mandatów, PiS 194 mandaty, Konfederacja 18 mandatów.