Powstanie mapa natężenia hałasu w Lublinie. Przyda się tym, którzy szukają cichego zakątka

Opracowania takiej mapy wymagają od władz Lublina polskie i unijne przepisy. Dotyczy to samorządów miast mających powyżej 100 tys. mieszkańców. Władze Lublina muszą się z tym uporać do 30 czerwca.

– Strategiczna mapa hałasu dla Lublina powstanie na podstawie danych za 2021 r., m.in. dotyczących powierzchni, liczby mieszkańców, liczby obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali i domów pomocy społecznej – wylicza Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza. Do cyfrowej mapy wprowadzone mają być również dane dotyczące źródeł hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego. Analizowana będzie też treść planów zagospodarowania przestrzennego.

Na potrzeby mapy hałasu mają być również przeprowadzone pomiary natężenia dźwięku. – Będą sporządzone przez wykonawcę opracowania wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie zostanie przeprowadzone na początku przyszłego roku – dodaje Czerwonka. Mapa, zgodnie z przepisami, ma być aktualizowana co pięć lat.

Dane, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi, powinny uwzględniać natężenie hałasu w porze dnia (od godz. 6 do 18), wieczorem (od godz. 18 do 22) oraz nocą (od godz. 22 do 6). Wyniki tych prac mają być ogólnodostępne. Można będzie w ten sposób sprawdzić, przy których ulicach przekroczone są dopuszczalne prawem poziomy hałasu.

– Dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta, w związku z tym każdy zainteresowany będzie mógł się z nim zapoznać – zastrzega Czerwonka. – Mapa będzie stanowić podstawowe źródło danych wykorzystywanych m.in. do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem.

Na podstawie map samorząd województwa będzie mógł sporządzić „program ochrony środowiska przed hałasem”, wprowadzający ograniczenia na bardziej zagrożonych terenach.

Z poprzednich pomiarów, prowadzonych w Lublinie kilka lat temu, wynika, że na hałas drogowy przekraczający normy narażonych jest prawie 12 proc. mieszkańców miasta.