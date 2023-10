Harcerze sprzątali groby żołnierzy podziemia. "Pomagam, bo oni zrobili to dla nas"

- Jestem tu bo chce oddać hołd bohaterom, którzy walczyli za nasz kraj. Pomagam, bo oni zrobili to dla nas. Powinniśmy docenić ich trud - mówił Michał, jeden z harcerzy.

Zebrani wolontariusze czyścili tablice upamiętniające bohaterów z okresu II wojny światowej i okresu powojennego, które widnieją na kaplicy cmentarnej. A także mogiłę żołnierzy niepodległościowego podziemia zbrojnego pomordowanych przez sowietów na Zamku Lubelskim. Zostały też posprzątane nagrobki prezesów Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

- To już 16. akcja, która my jako pokolenie młodych przejęliśmy od ludzi, którzy znali tych bohaterów, obcowali z nimi w latach 40. W tej chwili to ludzie starsi, nie mający siły by odwiedzać miejsca pamięci. Zawierzyli nam opiekę nad nimi dlatego jesteśmy- mówi Wojciech Rowiński ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Cmentarz przy ul. Unickiej nie jest jedyną nekropolią, jaką odwiedzili uczestnicy akcji. W niedzielne popołudnie udali się także na cmentarze przy ul. Lipowej oraz Drodze Męczenników Majdanka. Wydarzenie współfinansowane jest ze zbiórki publicznej " Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych" organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.