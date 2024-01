Historia piłki nożnej. Między słupkami stadionów ekstraklasy

Zamienił stryjek ławkę na ławkę

Po degradacji Lesław Ćmikiewicz, nowy trener, szukał optymalnego rozwiązania dając szansę zarówno Opolskiemu jak i Andrzejowi Rejmanowi, którego sprowadzono awaryjnie wobec kontuzji „Olka”. Zima okazało się, że przysłowia są mądrością narodów. Potwierdziło się powiedzenie: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Trener Ćmikiewicz zachęcił do powrotu do klubu „Kalego”, powracającego z Australii.

Alternatywą dla siedzenia na ławce rezerwowych okazała się... ławka rezerwowych w stolicy. Jedyny plus tamtej przeprowadzki było „odbębnienie” służby wojskowej. W stolicy miał równie poważnego konkurenta jak w Lublinie. Jacek Kazimierski miał już na koncie debiut w dorosłej (choć rezerwowej) reprezentacji kraju. W Legii grał „od dechy, do dechy”, z wyjątkiem jednego spotkania. Ten występ to jedyny ekstraklasowy mecz Darka w warszawskich barwach, przeciw Pogoni Szczecin.

11 września 1983 r. „legioniści” wygrali 2:1 po dwóch golach Kazimierza Putka, mimo że wynik otworzyli goście. Opolskiego pokonał Dariusz Krupa, już w 6 min meczu przy Łazienkowskiej. Lublinianin towarzystwo do gry miał „całkiem-całkiem”: Andrzej Buncol, Kazimierz Buda, Stefan Majewski, Jan Karaś, Jarosław Biernat, Janusz Turowski, a także Andrzej Sikorski, w przyszłości „chwilowy” trener zamojskiego Hetmana.

Wreszcie bramkarz pełną gębą

Po powrocie do cywila zameldował się w Motorze, ponownie rywalizując o asystenturę Kalinowskiego, tyle że ze Stanisławem Karwatem (o którym poniżej), sprowadzonym na Zygmuntowskie po wyjeździe Opolskiego do Warszawy. Zagrał kilka spotkań w końcówce sezonu 1984/85, po czym w sezonie 1985/86 wywalczył sobie koszulkę z nr 1 (naciskał go niecierpliwy Karwat). Na jesień sezonu 1986/87, gdy Motor po raz drugi spadał z ligi, do gry ponownie wrócił „Zyga”. Jesienią rządził w bramce, ale to był już łabędzi śpiew byłego reprezentanta Polski. Wiosną do gry wrócił Opolski, ale w końcówce spadkowych rozgrywek zwolnił miejsce Karwatowi, na którego postawił trener Zbigniew Bartnik.

Przez dwa lata w drugiej lidze zaledwie sześciokrotnie zwalniał miejsce Ireneuszowi Gorczycy, przy czym w sezonie awansowym – 1988/89, nie schodził z boiska. Podobnie jak przez trzy kolejne sezony w ekstraklasie, gdy tylko w jednym meczu zastąpił go Karwat. Po trzecim spadku Motoru kolejny trener (i starszy kolega z drużyny) Waldemar Wiater, postawił wstępnie na Borysa Biełoszapko. W trzech drugoligowych kolejnych sezonach kolejni szkoleniowcy uznawali, że jest nie do zastąpienia. Od czasu do czasu w razie potrzeby zastępował go Włodzimierz Mroczek, który kończył rundę rewanżową ostatniego w tamtej serii drugoligowego sezonu „motorowców”.

„Złoty but” na pożegnanie

Dariusz Opolski pierwszoligowy trykot zakładał 164 razy – raz w Legii, a w pozostałych grał w macierzystych barwach. Na drugoligowych boiskach reprezentował lublinian w 165 spotkaniach. Ponadto wystąpił w dwóch m e c z a c h b a r a ż o w y c h o awans do ekstraklasy, z Pogonią Szczecin. Dorosłego ligowego futbolu na zapleczu ekstraklasy posmakował 1 października 1978 r. Zastąpił Adama Suszka, w 77 min. w meczu z Avią Świdnik, wygranym przez Motor 4:2 (wchodził przy stanie 4:1, a pierwszego drugoligowego gola strzelił mu Sylwester Czernicki).

Lublinian prowadził trener Paweł Mikołajczak. Nowy szkoleniowiec – Bronisław Waligóra, wystawił „Olka” w swoim pierwszym drugoligowym meczu w roli trenera Motoru (17 marca 1979 r. 1:1 z Siarką Tarnobrzeg). Na zakończenie ekstraklasowej kariery Opolski wygrał ranking katowickiego Sportu na najlepszego piłkarza ligi. Po każdym spotkaniu korespondenci gazety (lubelskim był red. Tadeusz Gański) wystawiali piłkarzom noty od 1 do 10. A że późniejszy triumfator na brak pracy nie narzekał, uskładał najwięcej „oczek” ze wszystkich ligowców.

Stanisław Karwat

Nasz drugi bohater jako nastolatek wyróżniał się dobrymi warunkami fizycznymi, koordynacją i umiejętnościami, wiec nie dziwi, że szybko – jak na tamte czasy – trafił do dużej piłki. W ekstraklasowym Motorze zadebiutował w sezonie 1983/84. Do Lublina przyszedł z Tomasovii, zastępując Opolskiego, który odszedł do Legii (o czym powyżej). 10 czerwca 1984 r. W 69 min meczu z Pogonią Szczecin zastąpił Kalinowskiego. Szczecinianie wygrali 2:0, a oba gole – Leszka Wolskiego i Kazimierza Sokołowskiego, poszły na konto „Kalego”.

Staszek swojego pierwszego puścił dużo później, w ostatnim meczu sezonu 1984/85, gdy drugi raz zagrał w ekstraklasie. Motor zremisował 2:2 w Katowicach, a pokonali go obrońca Marek Biegun już w 3 min i supersnajper Jan Furtok w 63 min. Gole dla lublinian zdobywali dobry kolega Karwata (mieszkają do dziś we Francji) Adrian Szczepański oraz Leszek Iwanicki w 83 min. Wyrównujące trafienie dało „Ajwenowi” tytuł króla strzelców rozgrywek.

W kolejnej edycji Karwat zagrał pięciokrotnie, a w następnych o dwa mecze więcej, m.in. w ostatnim meczu spadkowego sezonu z Górnikiem w Wałbrzychu (powtórzonym z nakazu PZPN, po wcześniejszym 0:4). Ostatecznie przez cztery sezony pobytu w Motorze na boisko wybiegał zaledwie 14-krotnie. Kolejka obowiązywała.

Do Francji przez Białystok

Rola rezerwowego nie pasowała tomaszowianinowi już wcześniej, więc tym bardziej po degradacji do drugiej ligi postanowił zmienić klub (wcześniejsze próby nie udawały się, a ówczesne zasady transferowe stawiały zawodnika na straconej pozycji). Wreszcie udało się znaleźć nowego pracodawcę – Stal Stalowa Wola, beniaminka ekstraklasy.

W barwach „stalówki” zagrał w 15 meczach, ale w kolejnym sezonie 1988/89 już reprezentował Jagiellonię Białystok. Akurat wtedy do ekstraklasy po raz drugi wrócił Motor, dzięki czemu Staszek miał okazję zagrać przeciw swojemu byłemu klubowi.

Dwukrotnie notowano remis 1:1, a bramkarz „Jagi” u siebie skapitulował po strzale Mirosława Banaszka, a w lubelskim rewanżu nie powstrzymał Zbigniewa Grzesiaka. Jagiellonia spadła w tamtym sezonie do drugiej ligi, a Stan wyjechał na wymarzony Zachód, do Francji, gdzie zaczął grać w La Roche sur Yon, a następnie bronił barw kilku innych klubów (m.in. Olympique Nimes).

We Francji osiadł z rodziną na dobre, kraj odwiedza regularnie. Niedawno gościł na jubileuszu 100-lecia Tomasovii. Nim z Lublina ruszył do Tomaszowa, ucięliśmy sobie kilkugodzinne spotkanie – sympatyczne jak zwykle; jak to często bywa u kolegów ze szkolnej ławki. W naszym przypadku: ławki lubelskiego studium w-f przy ul. Krzywej (którego ani Stan, ani ja nie skończyliśmy).

Z prezesem w drużynie

Reprezentując trzy ekstraklasowe kluby Staszek uskładał 54 występy na najwyższym ligowym poziomie: 14 w Motorze, 15 w Stali Stalowa Wola i 25 w Jagiellonii Białystok. W zespole z Podlasia występował m.in. z… Cezarym Kuleszą, obecnym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na początku znów musiał zadowolić się rolą rezerwowego (za białostocka legendą Mirosławem Sowińskim), ale już w kolejnej edycji rozgrywek był nr 1. W Białymstoku spotkał też byłych „motorowców” – Mirosława Cara, słynnego z pamiętnych „atomowych” goli przeciw Resovii (wspominanych niedawno na łamach Dziennika) i Roberta Grzankę (lądującego na Podlasiu po roku w Śląsku Wrocław i dwóch latach w Górniku Zabrze). Z kolei rok w Stalowej Woli spędził m.in. w towarzystwie Tomasza Jasiny (obaj odeszli równolegle z Motoru).

Artur Graniczka

Trzecim wychowankiem klubu z naszego regionu grającym w ekstraklasie był Artur Graniczka. To kolejny wychowanek Tomasovii, sprowadzony wzorem Karwata. Niestety, jego przygoda z poważną piłką nie rozwinęła się jak oczekiwano, ale jeden występ na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek zaliczył. W środę 8 kwietnia 1987 r. Motor podejmował Pogoń Szczecin i przegrał 0:4. Już przed przerwą Opolski skapitulował trzykrotnie (Krzysztof Urbanowicz 2, Marek Leśniak 17, Mariusz Kuras 37).

Trener Jan Złomańczuk (u schyłku swej przygody z Motorem) w przerwie spotkania zdecydował się na zmianę w bramce. Karwat leczył wtedy uraz barku, więc pozwolił na debiut Graniczce. Przy czwartym golu Piotra Żelazowskiego nowicjusz nie miał szans. I na tym zakończył przygodę w ekstraklasie. Ale mecz z Pogonią zapewne pamięta również z innych powodów. Spotkanie rozpoczęło się kilka minut przed czasem, na prośbę gości, którzy spieszyli się na wieczorny pociąg do Szczecina.

Spóźnialscy kibice nie widzieli przez to pierwszego gola z rzutu wolnego. Szansę na wyrównanie miał Piotr Stopyra, ale Marek Szczech obronił strzelany przez niego rzut karny. W następnym meczu – już bez Graniczki – lublinianie przegrali 0:4 z Lechią w Gdańsku.

Konrad Paciorkowski

W latach osiemdziesiątych na stadionach ekstraklasy pokazał się jeszcze jeden nasz człowiek między słupkami. Konrad Paciorkowski, chłopak z lubelskiej dzielnicy LSM. Ogromny talent i papiery na granie pokazywał już w podstawówce, trenując na klepiskach Budowlanych (słynny „Estadio Balladinum” przy ul. Balladyny).

Gdy miał niespełna 20 lat skusił umiejętnościami Olimpię Poznań. Miał za sobą dwa i pół sezonu treningów w trzecio- i drugoligowej Avii Świdnik, do której sprowadził go trener Janusz Gałek. Z tym szkoleniowcem związał losy jeszcze nie raz. Po odejściu Gałka drużynę prowadził Tadeusz Łapa, z którym drużyna wychodziła z dołu tabeli jak odmieniona. A Łapa postawił na rywalizującego z Paciorkowskim Dariusza Grodzickiego (niestety – „Długi” w ekstraklasie nie zagrał, wierny Avii na lata).

W szatni z Brzęczkiem

W Poznaniu zameldował się w sezonie 1987/88 i jeszcze w tamtych rozgrywkach zdążył zagrać w dziewięciu spotkaniach. W dwóch kolejnych był już podstawowym zawodnikiem „milicjantów”. Latem 1989 r. miał okazję zaprezentować się lubelskim kibicom. Motor akurat wracał ponownie do ekstraklasy i 26 sierpnia gościł poznaniaków, z Konradem w bramce. Zakończyło się bezbramkowym remisem, a w zespole gości grał m.in.

18-letni Jerzy Brzęczek, późniejszy olimpijczyk i niedawny selekcjoner narodowej reprezentacji. Grał też Jacek Burkhart, ojciec Marcina (krótko reprezentował Motor) i Filipa (krótko reprezentował Górnika Łęczna). W 2,5-rocznej przygodzie z Olimpią rozegrał 52 mecze w ekstraklasie. I przeprowadził się do drugoligowej Siarki Tarnobrzeg.

Pod rękę z Gałkiem

W Tarnobrzegu spędził cztery sezony z trenerem Gałkiem. Po dwóch latach awansowali do ekstraklasy, dzięki czemu Konrad nakręcał licznik występów, o kolejne 52. Po spadku Siarki zdecydował się na rok wytchnienia w trzecioligowej Granicy Chełm (1994/95), skąd ściągnął go GKS Bełchatów. W pierwszy sezonie zagrał 13-krotnie, dzięki czemu bilans ekstraklasowej kariery stanął na 117 meczach. W następnej edycji nie grał i rozpoczęło się stopniowe odcinanie kuponów.

Drugoligowa Stal Stalowa Wola, powrót do już drugoligowego Bełchatowa, powrót na stare świdnickie śmieci i wreszcie rola podstawowego bramkarza drugoligowej Avii. Grał na tyle zadowalająco, że pojawiła się oferta z kolejnego drugoligowca – RKS Radomsko.

Pod okiem prezesa „Teda” Dąbrowskiego zaliczył dwa sezony po 20 występów. Na upragniony awans do ekstraklasy radomszczanie musieli poczekać jeszcze dwa lata, a „Pacior” przez następną dekadę grał już na niższych szczeblach (również w amatorskich zespołach niemieckich).

PUBLIKACJA OPARTA NA MATERIAŁACH DO KSIĄŻKI O PONAD STULETNIEJ HISTORII PIŁKI NOŻNEJ NA LUBELSZCZYŹNIE PRZYGOTOWYWANEJ PRZEZ DZIENNIK WSCHODNI I AUTORA TEKSTU