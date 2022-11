Iluminacje świąteczne w Lublinie nie będą świecić przez całą noc

Świąteczna iluminacja ma być włączona 6 grudnia, a z zapowiedzi władz miasta wynika, że będzie działać niemal przez dwa miesiące, do 2 lutego.

– W związku z drastycznym wzrostem cen energii i zmniejszeniem dochodów własnych samorządów spowodowanym m.in. rządowymi zmianami w systemie podatkowym, wprowadziliśmy pewne ograniczenia w sposobie jej funkcjonowania – przyznaje Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza.

Dodajmy, że od grudnia miasto ma płacić obniżoną cenę za energię elektryczną według maksymalnej stawki ustalonej przez rząd na poziomie 785 zł za megawatogodzinę (obecnie płaci 1040 zł), ale zdaniem władz Lublina rządowe rozwiązanie jest tylko „tymczasowe i nie rozwiązuje problemu w dalszej perspektywie”.

Przez całą noc będą świeciły tylko elementy zawieszone na latarniach deptaka, bo są one zasilane energią z tego samego źródła, co oświetlenie uliczne.

Pozostałe elementy mają być włączane wyłącznie w określonych godzinach. – Iluminacja będzie włączona od zapadnięcia zmroku do północy, a w okresie od 23 grudnia br. do 1 stycznia 2023 r. czas jej świecenia zostanie wydłużony do godz. 2 – dodaje Czerwonka.

Również w tym roku w centrum Lublina ustawiona ma być bożonarodzeniowa szopka. – Jak w poprzednich latach stanie na styku deptaka i pl. Litewskiego – informuje Urząd Miasta. Stajenka ma być gotowa nie później niż 19 grudnia, zostanie na ulicy do 9 stycznia.

Miasto nie rezygnuje z organizowania tutaj występów. – W tym czasie, w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia, będą się w niej odbywały koncerty kolęd w wykonaniu lokalnych grup i zespołów wokalno-instrumentalnych. Wspólne kolędowanie w bożonarodzeniowej szopce stało się tradycją lubelskiego festiwalu.

Szopka ma być bezpłatnie udostępniana (wraz ze sprzętem nagłośnieniowym) grupom zainteresowanym występami, które mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta mailowo (swieta@lublin.eu) lub telefonicznie (81 466 19 34). Przy rezerwacji miejsc w terminarzu występów decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Występujący nie dostaną od miasta honorarium.