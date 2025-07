IMiGW wyadał komunikat. Burzowe popołudnie w Lubelskiem

Według synoptyków niedziela nie minie w Lubelskiem spokojnie. Jest spore prawdopodobieństwo, że po południu zacznie grzmieć, padać i wiać. Burze są prognozowane dla wszystkich 16 powiatów.

Tak może wyglądać pogoda mniej więcej od godziny 13. Według prognoz, miejscami spadnie od 20 do 35 mm wody. Wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h. Nie jest też wykluczone, że to i ówdzie spadnie grad.

A jak będzie po weekendzie. Prognozy wskazują również na raczej pochmurny poniedziałek. I to nie tylko u nas, ale w całym kraju.

Przewidywane są również przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10-15 mm, na wschodzie i północy do 20-25 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C, 23 st. C na północy do 27 st. C, 28 st. C na południu; chłodniej lokalnie na wybrzeżu, około 19 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, tylko na północy kraju na ogół słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h.