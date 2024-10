Katolicki Uniwersytet Lubelski zainaugurował rok akademicki 2024/2025

Po mszy goście przenieśli się do auli Collegium Aegidianum, gdzie odbyły się dalsze wydarzenia inauguracyjne. Rozpoczęło je odśpiewanie hymnu państwowego, a następnie JM Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie akademickiej wspólnoty oraz wyzwań, przed którymi stoi nowy rocznik studentów i doktorantów.



W tym roku uniwersytet przyjął 8306 studentów oraz doktorantów, w tym 3391 studentów pierwszego roku. Co ciekawe, wśród nowych studentów znalazło się 279 osób z zagranicy. Najliczniej reprezentowane były obywatelstwa ukraińskie, białoruskie oraz hiszpańskie, co świadczy o międzynarodowym charakterze uczelni.



Centralnym punktem inauguracji była ceremonia immatrykulacji, podczas której nowi studenci zostali oficjalnie przyjęci do społeczności KUL. Uczestnicy wysłuchali również wykładu inauguracyjnego prof. Chantal Delsol, który nosił tytuł „Misja i osoba świadka”. Jej wystąpienie zainspirowało zebranych do refleksji nad rolą jednostki w dzisiejszym świecie.



Uroczystość uświetnił występ Chóru KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki, który wprowadził wspaniałą oprawę muzyczną. Całość zakończyła się tradycyjnym „Gaudeamus igitur”, które wybrzmiało w sali, tworząc niezapomnianą atmosferę radości i nadziei na nadchodzący rok akademicki.



Inauguracja Roku Akademickiego na KUL to nie tylko formalne otwarcie uczelni, ale także chwila, w której społeczność akademicka jednoczy się, by świętować nowe możliwości, jakie niesie ze sobą edukacja. Uczelnia, z wieloma zagranicznymi studentami, pozostaje otwarta na różnorodność i współpracę międzynarodową, co jest jednym z jej największych atutów. Wraz z nowym rokiem akademickim, uczelnia stawia przed sobą nowe cele i wyzwania, z nadzieją na owocną współpracę oraz rozwój zarówno studentów, jak i kadry dydaktycznej.