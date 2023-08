Innowacyjny test skróci cierpienie kobiet

0 A A

Certyfikowany test pomoże w diagnozowaniu endometriozy u kobiet (fot. FREEPIC)

Potrafi nie tylko wywołać trudny do zniesienia ból, ale u co drugiej pacjentki może spowodować problemy z zajściem w ciążę. Niestety, w Polsce kobiety dowiadują się o tym zbyt późno. Lubelska klinika jako jedyna w Polsce dysponuje testami wykrywającymi to schorzenie czyli endometriozę.

