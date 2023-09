Inżynierski stop talentów. Współpraca uczelni z Lublina, Białegostoku i Rzeszowa

Politechniczna Sieć Via Carpatia zrzeszająca trzy uczelnie techniczne ze wschodu Polski wystartowała z początkiem poprzedniego roku akademickiego. Jej głównymi celami są wspieranie kształcenia oraz rozwój i komercjalizacja nauki. Wczoraj przedstawiciele politechnik z Lublina, Białegostoku i Rzeszowa podsumowali pierwszy rok współpracy.

– Te liczby są naprawdę imponujące. W lekcjach organizowanych przez nasze uczelnie wzięło udział pięć tysięcy uczniów, zrealizowaliśmy kilka tysięcy godzin zajęć wyrównawczych dla naszych studentów, 500 nauczycieli zostało przeszkolonych chociażby w zakresie radzenia sobie ze stresem – wylicza prof. Zbigniew Peter, rektor Politechniki Lubelskiej.

Ale głównym efektem współpracy jest 12 projektów badawczych stworzonych przez naukowców z trzech uczelni. W ich wyniku powstały wynalazki, które są w trakcie komercjalizacji.

– Mamy na przykład opracowany w naszej uczelni model turbiny o zmiennej geometrii. Jej skrzydła składają się w zależności od siły wiatru, co zapobiega zbytniemu rozpędzeniu się turbiny, co mogłoby doprowadzić do jej zniszczenia – dodaje prof. Pater.

W ramach projektów powstały także m.in. rękawica z sensorem umożliwiającym tłumaczenie języka migowego na tekst, bezzałogowy samolot Sarys czy robot oczyszczający powietrze, który z powodzeniem „pracuje” już w jednym z białostockich szpitali. Opracowane zostały także nowe rozwiązania dotyczące tworzenia mieszanek do produkcji asfaltu czy recyklingu zezłomowanych szyn kolejowych.

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej opracowali taż m.in. napowietrzny rozłącznik średniego napięcia, który jest już w fazie produkcji.

– Jest to urządzenie ze względu na wykonanie pod kątem konstrukcji zamkniętej, ponieważ uodparniamy się na szkodliwe warunki atmosferyczne. Wykorzystujemy też ekologiczną izolację próżniową, rezygnując ze szkodliwego gazu cieplarnianego, jakim jest sześciofluorek siarki. Efektem zastosowania tego urządzenia jest zmniejszenie liczby przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych, przez co operatorzy systemu dystrybucyjnego będą płacili mniejsze kary finansowe – mówi Michał Lech z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Projekt Politechniczna Sieć Via Carpatia ma być realizowany jeszcze przez trzy lata.