Jakby wymarło miasto. Znaczący wzrost liczby zgonów w Lublinie. "Teraz będzie jeszcze gorzej"

Skąd tak dużo zgonów?

– Kardiologia i onkologia to dwie dziedziny, które odpowiadają za większość nadmiarowych zgonów w czasie pandemii. Szacuje się, że mniej więcej jedna trzecia była efektem ciężkiego przebiegu COVID-19, a pozostała część to właśnie pacjenci z chorobami kardiologicznymi i onkologicznymi, u których odraczane były zabiegi planowe – mówi dr hab. n.med. Piotr Waciński, kierownik Klinicznego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej szpitala przy ul. Jaczewskiego. – Szacujemy, że ok. 20 proc. naszych pacjentów, którzy mieli przekładane zabiegi strukturalne np. przezskórną wymianę zastawek, po prostu ich nie doczekali. To przede wszystkim osoby starsze, powyżej 75. roku życia.

Zgłaszamy się za późno

– Teraz będzie jeszcze gorzej, bo mamy zaniedbania z drugiej, trzeciej i za chwilę czwartej fali – prognozuje dr n.med. Renata Florek-Szymańska, chirurg z Lublina. – Na te zaniedbania składa się wiele różnych czynników. Na pewno to ograniczenie dostępu do leczenia dla pacjentów niezakażonych i przesuwanie terminów zabiegów planowych czy wydłużony czas wizyt u specjalistów. Ale nie tylko. Nadal obserwujemy też, że wiele osób nie zgłasza się w odpowiednim czasie do lekarza. Nawet jeśli choroba jest zaawansowana i pacjent ma skierowanie do szpitala.

Leczenie zostało, paradoksalnie, utrudnione przez to, co miało je ułatwić. Czyli zniesienie limitów pierwszych wizyt u lekarza specjalisty. – Problem w tym, że z wolnych terminów, które się pojawiły, skorzystali przede wszystkim pacjenci, którzy nie wymagali pilnej konsultacji, a nawet, jak obserwuję w poradni chirurgii naczyń, w ogóle nie wymagali takiej porady. Zajęli oni za to wolne terminy tym pacjentom, którzy powinni być przyjęci w pierwszej kolejności, bo ich choroba jest zaawansowana. Przez to system zatkał się zupełnie – zaznacza Florek-Szymańska.

Ostatnie pożegnania

Zarządca największego w regionie cmentarza na lubelskim Majdanku zapewnia, że wciąż nadąża z pogrzebami. – Pochówki na cmentarzach komunalnych w Lublinie są realizowane praktycznie bezzwłocznie. Istnieje możliwość pochówku nawet w dniu zgłoszenia – zapewnia Błażej Rakowski z Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Na Majdanku problemem jest „przepustowość” kaplicy ograniczona zimowym grafikiem cmentarza, gdzie pogrzeby są organizowane od godz. 8 do 14. – Obecnie odbywa się dziennie siedem mszy żałobnych w kaplicy – przekazuje Rakowski.

– Nabożeństwa coraz częściej odbywają się w kościołach parafialnych, po nich ostatnia stacja już na Majdanku – pisał kilka dni temu na Facebooku ks. Mieczysław Puzewicz. – Gdyby wszystkie nabożeństwa odprawiane były w tamtejszej kaplicy, musiałaby działać 24 godziny na dobę.