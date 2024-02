Jest kolejny kandydat na prezydenta Lublina. Jego komitet zarejestrował listy

– Na naszych listach są społecznicy, ludzie nauki, członkowie i założyciele stowarzyszeń i fundacji oraz przedsiębiorcy. Jesteśmy osobami, dla których ważne jest nasze miasto i ważni są inni ludzie. Dotychczasowa prospołeczna postawa naszych kandydatów zaowocowała wielką przychylnością mieszkańców Lublina i dlatego w tak krótkim czasie zebraliśmy wielokrotnie więcej podpisów, niż jest to wymagane – poinformował Paweł Górnik, rzecznik centroprawicowego komitetu.

KWW Przyszłość i Tradycja wystawi swojego kandydata na prezydenta Lublina. Będzie nim Ryszard Zajączkowski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w czasach pandemii był „gwiazdą” marszów antycovidowych. Jest przedstawicielem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i szefem jej lokalnych struktur. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych kandydował do Sejmu z trzeciego miejsca na lubelskiej liście Konfederacji. Zdobył 3816 głosów i nie uzyskał mandatu. Prof. Zajączkowski będzie także liderem w wyborach do Rady Miasta w okręgu pierwszym.

Komitet wskazał także pozostałe „jedynki”. Listę w okręgu drugim otworzy Mieczysław Konarski, przedsiębiorca i kandydat w ubiegłorocznych wyborach do Senatu. Z trzeciego wystartuje właściciel firmy budowlanej Grzegorz Robak, a z czwartego - przedsiębiorca i radny dzielnicy Sławin Jacek Jabłoński. W „czwórce” pierwsze miejsce zajmie wspomniany Paweł Górnik, autor książek o tematyce ekonomicznej, felietonista i prezes stowarzyszenia Wybieram Polskie. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku startował do Senatu w tzw. okręgu „okołolubelskim” z własnego komitetu, ale już w ubiegłym roku był kandydatem do Sejmu z listy Konfederacji w Katowicach. W okręgu szóstym liderem ma być inżynier i przedsiębiorca Jerzy Przerwa, który w ostatnich wyborach do Sejmu kandydował z listy partii Polska Jest Jedna.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Na tę chwilę kandydatów na prezydenta Lublina jest zatem trzech. O reelekcję na czwartą będzie ubiegał się startujący z własnego komitetu (z poparciem Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i nieformalnej grupy radnych Wspólny Lublin) prezydent Krzysztof Żuk. Prawo i Sprawiedliwość postawiło na miejskiego radnego i dyrektora lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Roberta Derewendę.