K9: Szybkie trójki w akcji, czyli przygotowanie do najważniejszego egzaminu

Sobota, 8 lutego. W godzinach porannych oficer dyżurny 2 Lubelskiej Brygady OT otrzymał wniosek o skierowanie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej K9 (GP-R K9) do wsparcia akcji poszukiwawczej zaginionej kobiety w rejonie Lasu Dąbrowa i Zalewu Zemborzyckiego. Ze względu na złe warunku pogodowe, trudny teren oraz wysokie ryzyko zagrożenia życia (osoba zaginiona chora na depresję), działania należało przeprowadzić szybko, sprawnie i na dużą skalę...

– taki był scenariusz ćwiczeń, które w sobotę przeprowadzono w Lesie Dąbrowa pod Lublinem. Było to szkolenie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej K9 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Celem było doskonalenie umiejętności przeszukiwania terenów leśnych w czasie akcji poszukiwawczo-ratowniczych osób zaginionych oraz sprawdzenie postępów czworonogów; kandydatów do służby w ramach GP-R K9. Tego typu ćwiczenia przygotowują do państwowego egzaminu psów ratowniczych, który kończy się certyfikacją, co otwiera drogę do zakontraktowania psów do służby w 2 LBOT.