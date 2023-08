Kandydatka Nowej Lewicy do Sejmu: "Rządy PiS pokazały ciemną stronę władzy"

– Idziemy po to, żeby wygrać. Idziemy po to, żeby wygrać Polskę. Po to, żeby z naszymi partnerami wywalczyć dobro dla naszego kraju. Jesteśmy przygotowani do tej walki. Jesteśmy przygotowani pod względem programowym, finansowym i organizacyjnym – powiedział w piątek Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy ogłaszając kandydatów do wyborów parlamentarnych. Na wspólnych listach z partiami Razem, Unią Pracy, PPS i SDPL, znajdzie się 920 osób, a proporcja kobiet do mężczyzn wynosi 50:50.

Jedynką w okręgu lubelskim będzie obecny poseł Jacek Czerniak, jednocześnie szef struktur na Lubelszczyźnie. Z kolei, listę w okręgu chełmskim otworzy ekonomistka Sylwia Buźniak.

„Rządy PiS pokazały ciemną stronę władzy – arogancję, manipulację, kłamstwo w każdej sferze życia publicznego, indoktrynację w szkołach, przywłaszczanie publicznych pieniędzy, dzielenie Polaków, odbieranie godności kobietom, rolnikom, prawnikom, lekarzom i młodzieży. Wszystkim tym, którzy chcą żyć w normalnym, nowoczesnym, europejskim i rozwijającym się kraju. Najwyższy czas to zmienić” – pisze w swoich mediach społecznościowych kandydatka na posłankę.

„W wyborach 15 października staniemy przed najważniejszym wyborem od ponad 30 lat: pozwolimy na dalszy rozwój patologii tej władzy lub wybierzemy normalność i przywrócimy uczciwość oraz szacunek dla Polek i Polaków”– zaznacza Buźniak.

Lista kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu

Okręg lubelski

Jacek Czerniak

Magdalena Długosz

Robert Lachowski

Agnieszka Lenart

Marek Mazurek

Krzysztof Żelazowski

Celina Stasiak

Beata Wicha

Grzegorz Lubaś

Marek Kołodziejczyk

Elżbieta Sobiesiak

Mirosław Orłowski

Elżbieta Brzezina

Małgorzata Nakonieczna

Marcin Prażmo

Paulina Skiba

Gabriel Kaczyński

Julia Zaremba

Marcin Przech

Magdalena Łuczyn

Benita Kruszyńska

Kamil Krzos

Michał Krzystanek

Jolanta Rebejko

Katarzyna Siennicka

Monika Siemion–Dudek

Paulina Kuziel–Wróblewska

Anna Hawryło

Dorota Janowska

Szymon Furmaniak

Okręg chełmski

Sylwia Buźniak

Marek Jaroszek

Andrzej Korkosz

Elżbieta Sokołowska

Tomasz Bednarz

Natalia Klimkowicz

Gerard Waszkiewcz

Magdalena Burda

Piotr Siczek

Marcin Worotyński

Małgorzata Hołoweńko

Andrzej Ciesielczuk

Ewa Bieniek

Jacek Cheć

Wojciech Fręchowicz

Agata Bober

Łukasz Szumski

Izabela Pastuszka

Ewa Tatar

Dariusz Duklewski

Krzysztof Wolski

Emilia Dominika Skubis

Andrzej Dejnas

Janusz Kupczyk