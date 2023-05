Karol Wojtyła stąpał po tej ziemi, zanim został papieżem. Lubelskie ścieżki Jana Pawła II

Podczas pobytu w Krężnicy Jarej prof. Wojtyła miał przechadzać się po okolicy, m.in. po wodę do źródełek w nieodległym lesie. Droga prowadzi przez ulicę Górki, piękną lipową aleją. Tuż za kapliczką z 1949 roku, na której widnieje zdanie „Jezu miej nas w swojej opiece”, trzeba wejść do lasu. Po pokonaniu kilkuset metrów odkrywamy urokliwe miejsce. - To tutaj przychodził przyszły papież. Te źródełka do dziś dają najczystszą wodę. To jest coś niesamowitego – Czesław Rak pokazuje na bijący strumień.

Z przekazów mieszkańców wiadomo, że Karol Wojtyła wielokrotnie widziany był w okolicy na nartach. – Nie stronił też od swojej drugiej wielkiej sportowej miłości, jaką była piłka nożna. Przypomnę, że najchętniej grywał na bramce. Nazywano go „Martyna”, na cześć znanego przedwojennego piłkarza Henryka Martyny. W 1957 roku zagrał też i w meczu w Niedrzwicy, w którym profesorowie KUL zmierzyli ze studentami – mówi Czesław Rak, który na pamiątkę tamtego spotkania od kilku lat organizuje w swojej rodzinnej miejscowości Piłkarski Turniej Papieski.

W tym roku zawody odbędą się już po raz czwarty . – Moje marzenie spełniło się – mówi 62-latek z Niedrzwicy. - Teraz czas na wielki Szlak Papieski w naszym regionie, którego częścią byłyby także Krężnica Jara z byłą stancją Karola Wojtyły i źródełkami nad Nędznicą – kończy Czesław Rak.