Katastrofa kamienicy w Lublinie. Kto za to odpowiada, a kto nie jest winny

Urzędnicy bez winy

Niedawno prokuratura uznała, że nie ma podstaw do ścigania w tej sprawie urzędników Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Ta miejska jednostka zarządza kamienicą, bo miasto ma w niej udziały.

Śledczy sprawdzali, czy doszło w tej sprawie do „niedopełnienia obowiązków” przez pracowników ZNK. Miałoby ono polegać na niewykonaniu zalecenia z protokołu kontroli kamienicy i zaniechaniu „opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania tego budynku”.

Wspomniany protokół z kontroli został sporządzony jesienią 2014 roku. Mówił o tym, że budynek nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania, ale zawierał też 46 zaleceń dla ZNK. Jednym z nich było opracowanie wspomnianej ekspertyzy technicznej, zwracającej szczególną uwagę na fundamenty, stropy oraz ściany konstrukcyjne”.

ZNK tłumaczył, że opracowanie takiej ekspertyzy dla całego budynku byłoby kosztowne i wymagałoby zgody każdego ze współwłaścicieli kamienicy. Podkreślał też, że budynek pomyślnie przeszedł kontrolę, a kolejne przeglądy potwierdzały, że można go użytkować. To samo zeznała szefowa nadzoru budowlanego.

Ostatecznie śledczy doszli do wniosku, że fakt niewykonania ekspertyzy nie przyczynił się w żaden sposób do zawalenia się części budynku i powstania szkody, bo katastrofa budowlana była wynikiem prowadzonych na parterze robót. Dlatego, w ocenie prokuratury, nie można pociągnąć urzędników do odpowiedzialności i nie ma podstaw do wszczęcia przeciwko nim śledztwa.