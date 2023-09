Kierowca jej nie zauważył. 79-latka zmarła w szpitalu

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 6 rano przy ul. Elsnera. 54-letni kierujący dacią jechał w kierunku al. Spółdzielczości Pracy.

- Poza oznakowanym przejściem dla pieszych jezdnię przekraczała starsza kobieta. Niestety, ale kierowca najprawdopodobniej nie zauważył pieszej i doszło do potrącenia – relacjonuje nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Niestety, 79-latka zmarła w szpitalu. Mężczyzna prowadzący auto był trzeźwy. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.