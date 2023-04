Kilka lat nauki i wreszcie egzaminy. Kto zostanie adwokatem?

Jak stać się omnibusem własnej branży i nie uszczuplić swojego budżetu?

Omnibus jest określeniem osoby wszystkowiedzącej. Ten specjalista w każdej dziedzinie dąży do stałego poszerzania swoich horyzontów i poznawania coraz to nowszych zagadnień czy tematów. W terminologii dotyczącej badań rynku, omnibusem nazywa się specyficzną formę badania ankietowego, obejmującego zagadnienia problemowe z niezwykle zróżnicowanego zakresu. Przedsiębiorcy stale dążą do uzyskiwania jak największej ilości danych przy jednoczesnym oszczędzaniu pieniędzy na określonych działaniach.