Kolejne utrudnienia związane z trwającym remontem ul. Popiełuszki

Rygiel do bramy – jaka jest jego rola w bezpieczeństwie domu?

Rygle służą do blokowania bramy, uniemożliwiając jej całkowite otwarcie się – czy to w razie dużych podmuchów wiatru, czy z uwagi na ukształtowanie terenu. Rygle są trwałe, mocne i skuteczne – doskonale blokują skrzydła aż do czasu zwolnienia blokady przez właściciela. Wbrew wszelkim pozorom rygle są podstawą przydomowego bezpieczeństwa. Nie bez powodu warto je traktować priorytetowo.