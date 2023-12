Koniec akcji kontrterrorystów. Podejrzany w rękach policji

13-latek samochodem rodziców chciał pojechać do dziewczyny. To nie był dobry pomysł

13-latek bez zgody matki wziął z domu kluczyki do samochodu i usiadł za kierownicą saaba. Chciał pojechać do dziewczyny. Plan się nie powiódł. Chłopiec w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w słup oświetleniowy. Na szczęście nie odniósł obrażeń.