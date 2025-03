Anna Machocka, koordynatorka Budżetu Obywatelskiego: Te pieniądze ratują życie

W dzisiejszym programie Dzień Wschodzi rozmawiamy z koordynatorką lubelskiego Budżetu Obywatelskiego. Dowiemy się jak ta inicjatywa wpływa na inwestycje w mieście, co możemy zmienić i na co mamy wpływ angażując się w składanie projektów, a także co należy zrobić, aby nasz projekt został przyjęty przez urzędników. Machocka zdradza także, dlaczego Budżet Obywatelski może nawet ratować życie.

