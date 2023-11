Krakowski wraca do CSK. Sienkiewicz w… Urzędzie Marszałkowskim?

Krakowski, który od początku roku pełnił funkcję prezesa Lubelskich Dworców, zastępując Zbigniewa Załogę, do Centrum Spotkania Kultur wraca po ponad 4 latach. Wcześniej CSK kierował przez cztery miesiące, od połowy marca do końca lipca 2019 r. Przypomnijmy! Ostatniego dnia swojej pracy podpisał nowy regulamin organizacyjny instytucji, którego zapisy skutkowały zwolnieniami kilku osób. Już po jego odwołaniu sąd nakazał mu przeproszenie jednej z byłych pracownic CSK, która oskarżyła go o pomówienie. Sądowy finał miał także jego spór z lubelskim artystą Jarosławem Koziarą. W tym przypadku to Krakowski domagał się przeprosin, za nazwanie go „szkodnikiem, ignorantem i barbarzyńcą”. W ocenie sądu Koziara mógł naruszyć dobra osobiste byłego dyrektora, ale miał prawo do oceny osoby pełniącej funkcję publiczną,

Marek Krakowski był kojarzony także z działalnością partyjną. Pełnił funkcję sekretarza lubelskiego PiS, ale w 2019 roku został wyrzucony z partii. Oficjalnie powodem były niezapłacone składki, ale według zakulisowych doniesień, poszło o osobisty konflikt z będącym wówczas szefem lokalnych struktur ugrupowania Michalkiewiczem. Mimo odsunięcia na boczny tor, nie pozostał bez pracy. Otrzymał stanowisko dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa, z którego zrezygnował w lipcu ubiegłego roku, ale wciąż pozostawał zatrudniony w urzędzie. Z początkiem 2023 roku objął funkcję prezesa Lubelskich Dworców, a teraz wraca do Centrum Spotkania Kultur.

– Pan Marszałek i Zarząd zaproponowali, a ja przychyliłem się do tej decyzji – mówi Dziennikowi o powrocie do CSK Marek Krakowski, który 1 grudnia obejmie funkcję dyrektora. Na razie na trzy miesiące. W tym czasie przeprowadzone zostanie postępowanie konkursowe na stanowisko szefa marszałkowskiej instytucji kultury. Czy Krakowski wystartuje w konkursie? – Nie zastanawiałem się na razie. Nie mam obecnie nawet przesłanek do podjęcia takiej decyzji, bo nie wiem co teraz jest na „tapecie” w CSK – dodał.

Nieoficjalnie wiemy też, gdzie pracować będzie Katarzyna Sienkiewicz, poprzednia szefowa Centrum Spotkania Kultur, która w połowie listopada złożyła rezygnację z pełnionej od czterech lat funkcji. Od 1 grudnia ma zostać zastępcą dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.