Królewska zamknięta dla ruchu. Od dzisiaj także dla komunikacji miejskiej

Utrudnienia dla kierowców oraz podróżujących komunikacją miejską wiążą się z organizowanym w mieście festiwalem „Re:tradycja”. Ul. Królewska dla ruchu zostanie zamknięta od godz. 18 w piątek (18 sierpnia) aż do zakończenia festiwalu, czyli niedzieli (20 sierpnia).

Autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami. Zmienią się trasy pojazdów na 12 liniach. Objazdy w centrum:

1 i 17 w obu kierunkach: Zamojska – pl. Wolności – Narutowicza – Kołłątaja – 3 Maja – al. Solidarności i do Tysiąclecia

4 w obu kierunkach: Krakowskie Przedmieście – 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia

6 w obu kierunkach: Lubelskiego Lipca 80 – al. Unii Lubelskiej – Lwowska

23 w kierunku Felina: al. Solidarności – al. Tysiąclecia – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna

39 w obu kierunkach Narutowicza – Zesłańców Sybiru – 3 Maja – al. Solidarności – al. Tysiąclecia

156, 160, 950 w kierunku Choin: Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – al. Tysiąclecia – Lubartowska; w kierunkach Felin/os. Poręba/Pancerniaków: Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna

904: Lubartowska – al. Solidarności – Dolna 3 Maja – 3 Maja – Zesłańców Sybiru – Narutowicza – PLAC WOLNOŚCI 02

N 1 w kierunku Żeglarskiej: Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – pl. Wolności; w kierunku Paderewskiego: pl. Wolności – Zamojska – Rondo Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – al. Tysiąclecia – Lubartowska

N2 w kierunkach Felin/Dworzec Świdnik Miasto/Rondo Przemysłowców: pl. Wolności – Zamojska – Rondo Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – Lwowska; w kierunku Gęsiej: Lwowska – al. Unii Lubelskiej – Zamojska – pl. Wolności.

Lubelski ponadto ratusz przypomina, że w ostatni wakacyjny weekend (25-27 sierpnia) również będzie obowiązywało zamknięcie ul. Królewskiej na odcinku od ul. Bajkowskiego do ul. Podwale.

- Z ul. Bajkowskiego kierowcy mogą jechać w lewo w ul. Lubartowską, a dojazd do posesji odbywa się od ul. Wyszyńskiego. Zamkniętym odcinkiem ul. Królewskiej, tak jak do tej pory przejeżdżają jedynie pojazdy komunikacji miejskiej oraz rowerzyści. Taksówki mają możliwy dojazd od ul. Wyszyńskiego oraz do dyspozycji dwa postoje na ul. Królewskiej oraz Bajkowskiego. Taka organizacja ruchu obowiązuje od piątku od godz. 18.00 do niedzieli do końca dnia, czyli do 27 sierpnia – mówi Justyna Góźdz z lubelskiego ratusza i przypomina, ze tak, jak do tej pory, Straż Miejska patroluje ulicę oraz informuje kierowców o obowiązujących zmianach.