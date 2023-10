Krwi nie da się wyprodukować. Podziel się tym cennym darem

Nie na darmo krew nazywana jest czerwonym złotem medycyny. Wykorzystywana jest w leczeniu wielu chorób, na przykład nowotworowych. transfuzja krwi, a także innych jej składników może uratować ludzkie życie. Jednak by tak się stało, musi znaleźć się krwiodawca, który podzieli się tym cennym darem.

W magazynach lubelskiego RCKIK brakuje przede wszystkim krwi grup 0 Rh-, A Rh-, A Rh+ oraz B Rh-.

Kto może zostać krwiodawcą?

Istnieją pewne czynniki, które kwalifikują nas do zostania krwiodawcą. Głównymi z nich są wiek oraz nasza masa ciała. Krwiodawcą może zostać osoba zdrowa pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, która waży minimum 50 kg i nie ma poważniejszych schorzeń. Do innych czynników kwalifikujących do bycia dawcą należą:

Niechorowanie na żółtaczkę zakaźną,

Brak zabiegów chirurgicznych lub operacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

Brak zabiegów akupunktury, piercingu lub tatuażu w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

Brak szczepień ochronnych w ostatnim czasie,

Brak alergii, przeziębienia w momencie donacji,

Nieprzyjmowanie na stałe żadnych leków,

Brak stwierdzonej astmy, cukrzycy, chorób tarczycy, łuszczycy, padaczki,

Brak zaburzeń akcji serca,

Zaświadczenie o nieprzebyciu udaru mózgu lub zawału serca,

Nie picie alkoholu przez ostatnie 2 dni,

W przypadku kobiet krew można oddać najwcześniej 3 dni po zakończeniu miesiączki.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Najważniejszą rzeczą, to porządnie wypocząć. Oprócz tego przed donacją należy zjesć lekkie śniadanie i wypić co najmniej 2 litry płynów (najlepsza jest woda, jednak może być to także herbata lub sok). Przed donacją ważne jest unikanie ciężkostrawnych potraw, lepiej wtedy skomponować swój posiłek na bazie owoców, nabiału lub kasz.