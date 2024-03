Krzysztof Żuk zaprezentował listy do Rady Miasta. Platforma dostała więcej

— My tutaj, z różnych stron sceny politycznej, ale również jako przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji chcemy wziąć odpowiedzialność za nasze kochane miasto. Za gotowość kandydowania chciałbym serdecznie wszystkim podziękować. Podpisaliśmy porozumienie, deklarację programową i w związku z tym, że dzisiaj finiszujemy i mamy zarejestrowaną listę kandydatów KWW Krzysztof Żuk to chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim stronom, które wzięły udział w negocjacjach — mówił przed prezentacją kandydatów prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Przypomnijmy, że ubiegający się o reelekcję na czwartą kadencję prezydent Lublina choć jest członkiem PO, to w tegorocznych wyborach samorządowych startuje z własnego komitetu. Popiera go jego macierzysta partia, a także Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Nowa Lewica i nieformalna grupa radnych Wspólny Lublin. Wszystkie te formacje mają mieć swoich przedstawicieli na listach komitetu Krzysztofa Żuka w wyborach do Rady Miasta.

Jeszcze tydzień temu wydawało się, że wszystko w tej sprawie jest jasne. PO miała mieć dwa pierwsze miejsce (dla Krzysztofa Żuka w okręgu nr 6 i radnego Bartosza Margula w okręgu nr 5). W każdym z czterech innych okręgów po jednej „jedynce” miało przypaść każdemu z pozostałych koalicjantów.

Nieoczekiwanie doszło jednak do swego rodzaju „buntu” wewnątrz Platformy. Stała za nim szefowa miejskich struktur partii, posłanka Marta Wcisło, która zażądała większej liczby „biorących” miejsc dla przedstawicieli PO. Chodziło głównie o obecnych radnych, którzy w wyniku koalicyjnych ustaleń wylądowali na dalszych pozycjach.

W kolejnych dniach trwały negocjacje, a do Lublina w tej sprawie przyjechał członek zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej Jarosław Urbaniak. W czwartek podpisano porozumienie, na mocy którego partia będzie miała na listach prezydenckiego komitetu 20 swoich przedstawicieli, w tym czworo na pierwszych miejscach. W okręgu pierwszym liderem będzie Krzysztof Żuk, w drugim – radna Monika Orzechowska, w piątym – zgodnie z pierwotnymi ustaleniami Bartosz Margul, a w szóstym miejsce Żuka na „jedynce” zajmie jego zastępczyni Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, która pierwotnie miała startować z drugiej pozycji. Ponadto PO dostanie m.in. po dwie „dwójki” i „trójki”, trzy „czwórki” i cztery „piątki”.

Poza wymienionymi kandydatami Platformy „jedynkami” są: Magdalena Szczygieł-Mitrus z Polski 2050 (okręg 3) i Jadwiga Mach ze Wspólnego Lublina (okręg 4).

Pełne składy list poniżej:

Okręg 1

Krzysztof Żuk

Anna Augustyniak

Anna Ryfka

Zbigniew Jurkowski

Kamila Florek

Zbigniew Targoński

Krzysztof Żelazowski

Okręg 2

Monika Orzechowska

Marcin Wroński

Dariusz Sadowski

Monika Kwiatkowska

Grzegorz Wierzchowski

Katarzyna Paszkowska

Józef Kazimierczak

Okręg 3

Magdalena Szczygieł-Mitrus

Wiktor Sawicki

Jarosław Pakuła

Celina Stasiak

Jan Madejek

Ryszard Czerwieniec

Anna Glijer

Okręg 4

Jadwiga Mach

Marcin Bubicz

Grzegorz Lubaś

Sebastian Błaszczyk

Marta Gutkowska

Klaudia Wartacz

Mariusz Banach

Okręg 5

Bartosz Margul

Waldemar Kępa

Aneta Lis

Konrad Wcisło

Anna Tarnowska

Mirosław Orłowski

Magdalena Kamińska

Okręg 6

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

Leszek Daniewski

Piotr Choduń

Elżbieta Dados

Marcin Krupiński

Michał Marciniak

Arkadiusz Szczepański

Agnieszka Wójcik