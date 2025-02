W ramach kolejnego etapu modernizacji kompleksu sportowego Boisko Wysokich Lotów planowany jest remont boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz skoczni w dal. Miasto Lublin ogłosiło przetarg na realizację tych prac. Dzisiaj urzędnicy poznali oferty.

– To kolejny etap rewitalizacji całego kompleksu sportowego na Bronowicach, który realizujemy stopniowo. W poprzednich latach zmodernizowaliśmy boisko do piłki nożnej, nadając mu nową nawierzchnię ze sztucznej trawy, ogrodzenie z piłkochwytami oraz oświetlenie. Obecne prace obejmą remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni, co pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie tego miejsca przez uczniów i mieszkańców. W tym roku planujemy również budowę nowego placu zabaw, o co zawnioskowała lokalna społeczność – mówił przy okazji ogłoszenia przetargu Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

Oferty wykonawców

Na realizację inwestycji miasto przeznaczyło 249 985 zł brutto. W przetargu wpłynęło pięć ofert:

GOLDENSPORT Michał Nowacki – 181 274 zł

RS INVESTMENT LTD Sp. z o.o. – 218 000 zł

Solid-Stet Sp. z o.o. Sp.K. – 225 705 zł

Profintern International FC Sp. z o.o. – 276 750 zł

PU STAN-REX Renata Chmura – 307 828 zł

Ostateczna decyzja o wyborze wykonawcy zostanie podjęta po analizie dokumentacji przetargowej. Jedynym kryterium jest jednak cena, więc jęsli dokumentacja będzie się zgadzać to najprawdopodobniej najtańsza firma wykona prace. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał trzy miesiące na realizację prac.

Prace określone w przetargu obejmują:

oczyszczenie nawierzchni i naprawę ubytków boiska wielofunkcyjnego,

wykonanie nowego natrysku w kolorze ceglastym,

wymianę zeskoczni w dal, montaż nowej skrzyni stalowej oraz belki,

budowę placu za zeskocznią.

Nowy plac zabaw z Budżetu Obywatelskiego

Równolegle trwają przygotowania do realizacji innego projektu – budowy nowego placu zabaw przy SP nr 31. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

– W skład nowego placu zabaw wejdzie 10 urządzeń zabawowych, m.in.: piaskownica, huśtawki wahadłowe, karuzela, tor sprawnościowy, piramida linowa, zjeżdżalnie i domki. Całość zostanie wykonana z zastosowaniem podłoża tartanowego. Plac zostanie ogrodzony, wyposażony w oświetlenie, monitoring oraz ławki – informowała wcześniej Monika Głazik z lubelskiego Ratusza.

Kompleks sportowy przy ul. Lotniczej obejmuje boisko poliuretanowe dla młodszych dzieci, boisko do piłki nożnej z piłkochwytami i oświetleniem, boisko do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy z konstrukcją namiotową oraz bieżnię z piaskownicą do skoku w dal. W jego skład wchodzą również tereny zielone, parkingi oraz górka saneczkowa.

Te inwestycje mają poprawić warunki do uprawiania sportu i rekreacji zarówno dla uczniów szkoły, jak i mieszkańców Bronowic – zapewnia miasto.