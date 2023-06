Którędy przejedziesz się wodorowym NesoBusem? Wykaz linii i terminy

NesoBus to pojazd wodorowy, powstający u nas, w Świdniku. Właśnie ruszyły testy tego autobusu w MPK Lublin. Jazdy próbne potrwają do 3 lipca. Gdyby ktoś miał ochotę przejechać się NesoBusem, to będzie miał taką szansę:

* dziś linią numer 1,

* w środę, 28 czerwca linią nr 7,

* w czwartek, 29 czerwca – linią nr 4,

* w piątek, 30 czerwca - linią nr 7,

* w sobotę, 1 lipca linią nr 3,

* w niedzielę, 2 lipca, linią nr 44

* w poniedziałek, 3 lipca, ponownie na „4”.

Obowiązują bilety.

Pasażerów będzie woził pojazd wyprodukowany przez spółkę PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, w wytwórni w Świdniku.

– Autobus wodorowy, to symbol zmian, które czekają Lublin. Jesteśmy w przededniu decyzji o przyznaniu środków na zakup autobusów wodorowych – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Chodzi o wniosek MPK Lublin złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie dwudziestu 12-metrowych pojazdów napędzanych wodorem. Kwota dofinansowania to 100 proc., a wartość przedsięwzięcia wynosi 80 mln zł.

– Celem strategicznym w Lublinie jest organizacja transportu zeroemisyjnego. Biorąc pod uwagę trolejbusy i autobusy elektryczne, mamy już w taborze prawie 40 proc. pojazdów zeroemisyjnych. Spełniamy wymogi, które będą obowiązywać w Europie w 2028 roku. W tej kategorii jesteśmy liderem w Polsce – dodał prezydent Żuk.

Automatycznie ciśnie się pytanie, gdzie te autobusy będą tankować wodór. – Do końca czerwca przyszłego roku stacja wodorowa powstanie na działce sąsiadującej z zajezdnią przy ul. Grygowej. Stacje tankowania wodoru zbuduje spółka PAK-PCE Stacje H2. To efekt podpisanego w 2021 r. listu intencyjnego pomiędzy MPK Lublin a Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wodoru – powiedział Tomasz Fulara, prezes MPK Lublin. – Warto dodać, że wodór będzie paliwem strukturalnie dotowanym przez budżet państwa i Unię Europejska – dodał prezes Fulara. Tymczasowo autobusy wodorowe będą tankowane z mobilnej cysterny. Stacja ma być ogólnie dostępna.

– Bardzo nas cieszy, że możemy NesoBusa testować w Lublinie. Na pewno będziemy pytać użytkowników, kierowców, jak się autobus sprawdził – mówił Maciej Nietopiel, prezes zarządu PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy. Prezes Nietopiel zapowiedział także, że NesoBus przystąpi do postepowania przetargowego na dostawę „wodorowców” dla Lublina.

Przy okazji rozpoczęcia testów NesoBusa prezydent Żuk zapowiedział rewolucje we flocie pojazdów dostawczych wykorzystywanych przez służby miejskie.. – Wzorem miast niemieckich będziemy szli w kierunku pojazdów wodorowych– mówił prezydent Żuk. Zapytaliśmy zatem, czy szefowie fabryki w Świdniku mają w planach rozpoczęcie produkcji wodorowych dostawczaków, nawiązując do długich tradycji FSC i jej następców. - Nie wykluczamy takich planów–zadeklarował prezes Maciej Nietopiel.

NesoBus ma 12 metrów długości i może pomieścić do 93 pasażerów, w tym 37 na miejscach siedzących. Ma zasięg do 450 km, co oznacza, że może być użytkowany bez tankowania przez 2 dni, a samo tankowanie trwa zaledwie 15 minut. Autobus jest bardzo efektywny – zużywa około 8 kg wodoru na 100 km.

Na razie 12-metrowe wodorowce są składane w niezbyt wielkim obiekcie, spełniającym rolę Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Firma ze Świdnik ma już pierwsze zamówienia. 20 NesoBusów trafi do Rybnika. Niebawem sytuacja się zmieni, bo ruszy pełnoprawna fabryka.

- Fabryka w Świdniku jest na końcowym etapie budowy. 1 lipca główny wykonawca schodzi z placu budowy. Zakładamy, że do końca sierpnia rozpoczniemy produkcji autobusów – mówi Tomasz Jasłowski, kierownik produkcji PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy w Świdniku. W fabryce ma docelowo pracować 300 ludzi, obecnie jest ich 110. Trwa proces rekrutacji.

NesoBus to kolejny autobus wodorowy, który Lublin sprawdza w warunkach miejskich. W listopadzie 2022 r. odbyły się testy „wodorowca” wyprodukowanego przez spółkę ARTHUR BUS w lubelskim zakładzie przy ul. Frezerów.