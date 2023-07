Lato w Lublinie. W teatrze straszy, ale zabawa jest niezła

Każdy z nas ma sobie coś zamurowanego, stoi za jakimś murem, i czasem by móc przejść przez tą granicę musimy pokonać strach. Ma on różne oblicza i każdy inaczej na niego reaguje. Jedni go konfrontują, inni uciekają, zajęcia które się odbywają mają na celu skonfrontować uczestnika, z tymi emocjami i pomóc w nazwaniu ich oraz oswoić i nauczyć się z nimi żyć.

– Przez dwa tygodnie pracujemy z młodzieżą nad pokazem finałowym, mamy różne zajęcia teatralne podczas, których pochylamy się nad pojęciem strachu, tym czego się boimy i czym jest strach. Na warsztatach młodzi ludzie mogą wyrażać i poznać siebie, a teatr jest tylko narzędziem by dobrze się bawić, rozwijać się, zastanowić nad sobą, talentami i wrażliwością – mówi Kinga Matusiak-Lasecka, instruktor w Lecie w Teatrze.

– Lato w Teatrze odbywa się już po raz trzeci, młodzież czuje się u nas jak w domu, ponieważ stwarzamy warunki swobodnej ekspresji, młodzi ludzie się otwierają, mówią o sobie, nie boją się. W tym odniesieniu dom to metafora bezpiecznej przestrzeni. Do strachu podchodzimy z poczuciem humoru, nie tylko po to by mieć dobry nastrój, ale również po to by dotrzeć do naszych prawdziwych strachów, gdyż te niewypowiedziane są jeszcze straszniejsze. Czasami strach kompromituje się przed sobą i nie jest aż tak straszny. To jest cały proces mówienia o tym czego się boimy a w grupie się otwieramy, pomagamy sobie i łatwiej go pokonać – tłumaczy Krzysztof Rzączyński, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Andersena.

I dodaje: – Warto angażować młodzież w takie projekty dzięki temu możemy pokazać prawdziwy świat teatru, który jest bardziej pasjonujący niż ten świat wirtualny. Ludzie chcą prawdziwego kontaktu z teatrem, pokazania tego co jest tu i teraz. Mogą widzieć prawdziwych aktorów, jako uczestnicy warsztatów wyrazić się, eksperymentować z przedmiotem, scenografią być w materialnie stworzonym świecie.

Pokaz finałowy w wykonaniu uczestników projektu „Tutaj Straszy” odbędzie się 8 lipca o godz. 17 w Sali Andersena w Centrum Spotkań Kultur na poziomie II.

Wydarzenie wpisuje się w Europejską Stolice Młodzieży Lublin 2023.