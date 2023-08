Lublin. Innowacyjny test skróci cierpienie wielu kobiet

Klinika Gyncentrum od piątku oferuje test wykrywający endometriozę u kobiet. Ma on być skuteczny niezależnie od stadium zaawansowania choroby. Test posiada europejski certyfikat CE IVD, który potwierdza jego wartość diagnostyczną.

- Szacuje się, że w Polsce na endometriozę cierpi ok. 2 mln kobiet. Wiele z nich prawidłową diagnozę słyszy dopiero po czterech, a nawet jedenastu latach, kiedy choroba staje się bardzo zaawansowana. Potrafi nie tylko wywołać trudny do zniesienia ból, ale u co drugiej pacjentki może spowodować problemy z zajściem w ciążę. Wczesne wykrycie endometriozy pozwala na szybsze wdrożenie leczenia i znacznie zwiększa szansę na macierzyństwo - mówi dr n med. Anna Bednarska-Czerwińska, specjalista leczenia niepłodności w Gyncentrum.

Lubelska klinika jest obecnie jedyną w kraju, która dysponuje kompleksowym zapleczem do wykonania nowego testu. Posiada własne laboratorium oraz specjalistów w zakresie diagnozowania i leczenia endometriozy.

Jak wskazuje Gyncentrum, ich test wykazuje bardzo wysoką efektywność, ponieważ w grupie wyników pozytywnych sięga ona niemal 100%. Skuteczność testu została potwierdzona poprzez skonfrontowanie go z tradycyjnym sposobem diagnozy, czyli inwazyjną laparoskopią z badaniem histologicznym. Oferowany test jest nieinwazyjny, ponieważ do badania wymagane jest tylko pobranie próbki krwi.

Kobiety chcące wykonać test, mogą umawiać się dzwoniąc do kliniki lub wypełniając formularz na stronie internetowej Wykonanie badania kosztuje 300 złotych.