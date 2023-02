Lekcja z obywatelskich pieniędzy. Uczniowie z Lublina zdecydowali na co wydadzą gotówkę

Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły rozmawiali o swoich potrzebach, zgłaszali pomysły, tworzyli projekty, a następnie sami wybierali te, które ich zdaniem były najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Placówki miały do rozdysponowania 4 tys. zł.

Ze zgłoszonych 213 projektów, do realizacji wybrano 37.

- Projektów było wiele, a jednym z nich był wideofon, który jest przy wejściu do szkoły, był też robocik przeznaczony dla klas 1-3, który spełnia zadanie pierwszego spotkania maluchów z robotyką, technologią i informatyką. Największą popularnością wśród projektów cieszy się kącik relaksu, z którego chętnie korzystają dzieci i młodzież - mówi Hania, uczennica z SP nr 29.

W działaniach uczestniczyło 20 placówek oświatowych. Społeczności szkolne wspólnie uczyły się realizacji procesu, a następnie zorganizowały nabór projektów, ich promocję oraz głosowanie. SBO to działanie podjęte w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Na liście zwycięskich projektów są na przykład: SP 16 – zakup stołu do gry w piłkarzyki i cymbergaja na patio; SP 51 – zakup oświetlenia na dyskoteki, szachy i gry planszowe do biblioteki; SP 28 modernizacja drzwi toalet i radiowęzeł szkolny; Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - ławki integracyjne na dworze; SP 31 - szafki szkolne; SP 46 - radiowęzeł.

- Tegoroczna edycja konkursu pokazuje nam, że nasi uczniowie są bardzo otwarci, przedsiębiorczy i kreatywni. To oni prezentowali swoje pomysły w ramach projektów, na które głosowała cała społeczność szkolna. W tym roku udało nam się stworzyć kącik relaksu, wideofon oraz zakupić sprzęt, by uczniowie mogli swoje pomysły realizować - mówi Jerzy Jarosiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie.