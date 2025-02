Największe przeboje Pink Floyd w CSK

„Shine On You Crazy Diamond”, „Wish You Were Here”, „Money”, “„Time”, „Another Brick in The Wall”, „In The Flesh” i wiele innych niezapomnianych przebojów z repertuaru Pink Floyd usłyszymy na żywo już 16 lutego (niedziela) w wykonaniu zespołu Another Pink Floyd z gościnnym udziałem Marka Raduli.