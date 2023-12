Po pracę na targi. Wiele ofert, wielu odwiedzających

Praca i edukacja - organizatorzy postrzegają te pojęcia w połączeniu. Dlatego oferta targów została pokazana na wielu płaszczyznach: od wyboru szkoły, doskonalenia kwalifikacji zawodowych i na możliwościach docelowego zatrudnienia kończąc.

– Zaprosiliśmy pracodawców, którzy aktualnie rekrutują pracowników na stanowiska czyli posiadają gotowe oferty pracy. Są również agencje pracy, które z racji swojej specyfiki, oferują stanowiska pracy „natychmiastowej”. Odwiedzający mogą zapoznać się z bogatą ofertą szkoleń i kursów, które są aktualne lub w niedalekim czasie się zaczynają – mówi Joanna Księska-Koszałka, doradca zawodowy z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Na targach pojawiła się pani Anna, ubiegłoroczna absolwentka Wydziału Pedagogiki Specjalnej UMCS. Jak mówi, pracę już ma, ale przyszła, gdyż szuka miejsc do podwyższenia kwalifikacji np. w opiece nad osobą starszą. – Myślę, że targi pracy i edukacji to doskonała okazja do zapoznania się z bogatą ofertą staży i kursów. W internecie musiałabym szukać sama, a tak zbieram ulotki i podejmę decyzję – tłumaczy.

Na targach swoje stoisko zaprezentowała Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna „WOW Edukacja” w Lublinie. Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki, zadać pytania dotyczące danego kierunku medycznego czy podejrzeć pracę masażystów.

– Kształcimy na wielu kierunkach np. technik usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, podolog, technik sterylizacji medycznej a także opiekun medyczny – wylicza Karolina Drąg, wicedyrektor NPSM "WOW Edukacja".

Wtorkowe targi przyciągnęły także uczniów. – Przyszłam tu z klasą, w szkole mamy taki przedmiot jak doradztwo zawodowe i w ramach jego przeglądamy dziś oferty szkół. Zapoznajemy się też z aktualną ofertą pracy, by wybierając kierunek dopasować go jak najbardziej do naszych zainteresowań jak i zawodu, który będziemy wykonywać –mówi uczennica jednego z lubelskich liceów.

Nie zabrakło też Miejskiego Urzędu Pracy.

– Najczęściej rejestrują się u nas osoby, które chcą pracować. Dla nich pomoc jest bardzo istotna np. w postaci stażu, prac interwencyjnych czy szkoleń. Wśród naszych interesantów są też osoby, które nie widzą siebie u pracodawcy. Mają pomysły na swoją karierę i składają wnioski na działalność gospodarczą. Środki na tę formę zatrudnienia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku już ponad 400 wniosków rozpatrzyliśmy pozytywnie. Myślę, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. Młodzi ludzie są kreatywni, a składane wnioski bardzo imponujące – mówi Katarzyna Kępa, dyrektor MUP w Lublinie.

Firma Spiżarnia zajmująca się eksportowaniem polskich produktów spożywczych na teren Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Irlandii i Niemiec poszukiwała pracowników na stanowiska magazynowe oraz na stanowiska biurowe. Na stoisku Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odwiedzający mogli zasięgnąć informacji o aktualnym naborze. – Poszukujemy osób ściśle związanych z branżą, jaką się zajmujemy. To głównie górnicy, elektrycy, mechanicy oraz inni specjaliści branżowi – zdradzaJoanna Wielgosz, główny specjalista ds. rekrutacji LW Bogdanka.

– Formuła grudniowych targów została rozszerzona, w stosunku do tych jakie organizowaliśmy w czerwcu o środki wspierające np. zatrudnienie osób z niepełnosprawnością czy o ośrodki szkoleniowe. Oferta jest naprawdę bogata i każdy znajdzie coś dla siebie – ocenia dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej ks. Łukasz Mudrak .

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie i Katolickim Uniwersytetem Lubelskiem w Lublinie.