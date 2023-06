Lokalne Targi Pracy w Lublinie

Pani Nina przyjechała spod Chersonia. W Ukrainie pracowała jako socjalny inspektor oraz jako operator na kolei. Kobieta bardzo chce podjąć pracę w Polsce. – Nie mówię dobrze po polsku a stan zdrowia nie pozwala mi pracować w miejscach, gdzie jest gorąco. Jestem w obcym kraju i mam ciężka sytuację. Nie poddaje się jednak i szukam, może tu na targach znajdę jakąś pracę by utrzymać siebie i dzieci - mówi kobieta.

- Informacje o targach znalazłam w internecie. Przyszłam bo niedawna jestem bezrobotna. Pracowałam jako opiekunka do osób leżących w Niemczech. Nie chce już wyjeżdżać. Zainteresowała mnie oferta pracy przy osobach starszych tu w kraju. Mam doświadczenie, więc może coś się znajdzie– mówi pani Małgorzata.

-W naszym społeczeństwie wskaźniki bezrobocia są na naprawdę wysokim poziomie, wiele osób pracy poszukuje, dlatego cieszę się, że takie targi się odbywają. Nasze społeczeństwo staje się społeczeństwem wielonarodowym, dlatego mamy oferty pracy dla obywateli z państw trzecich, jak również naszych rodaków- mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

-Targi skierowane są zarówno dla osób które uciekają przed wojną z Ukrainy, jak również dla naszych rodaków, którym ciężko znaleźć pracę a także dla tych którym trudno odnaleźć się w społeczeństwie - mówi ks. Łukasz Mudrak, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Lubelski oddział okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na bieżąco prowadzi rekrutację do działu opieki. – Prowadzimy działania wspierająco- opiekuńcze u osób, które są wykluczone mobilnie czy ruchowo. Opiekunowie czy opiekunki docierają do osoby potrzebującej pomocy i pełnią przy niej dyżury. Są to dyżury nocne, specjalistyczne, zlecone przez MOPR oraz dzienne- mówi Beata Lachowicz, pracownik PCK.

Osoba która chce podjąć pracę jako opiekun musi posiadać co najmniej podstawowe przeszkolenie opiekuńcze. Instytucja zapewnia również szkolenia dla pracowników już zatrudnionych z zakresu opieki nad osobą leżąca, z trudnościami w poruszaniu oraz pierwszej pomocy.

Wśród wystawców swoje stanowisko miała również Służba Więzienna, która poszukuje w całej Polsce pracowników i funkcjonariuszy. – Szukamy funkcjonariuszy posiadających obywatelstwo polskie, posiadających co najmniej średnie wykształcenie. Oferujemy dobre i stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia z wachlarzem różnych dodatków np. szkoleń – mówi kapt. Rafał Paczos, ze Służby Więziennej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miasto Lublin oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie przy współpracy Caritas Archidiecezji Lubelskiej.