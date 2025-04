Lubelscy „łowcy głów” namierzyli go w Zakopanem

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z poszukiwaczami z IV komisariatu w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego listem gończym i zarządzeniem 55-letniego obywatela Gruzji. Zatrzymali go na terenie Zakopanego.

Mężczyzna poszukiwany był przez IV Komisariat Policji w Lublinie listem gończym za jazdę w stanie nietrzeźwości. Sąd Rejonowy Lublin – Północ skazał go na karę prawie roku pozbawienia wolności. Ponadto 55-latek poszukiwany był na podstawie zarządzenia prokuratury do ustalenia miejsca pobytu do sprawy przywłaszczenia samochodu marki volkswagen transporter. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

55-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary prawie roku pozbawienia wolności.