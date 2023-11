Lubelski startup Walletmed chce zrewolucjonizować pomiar poziomu glukozy

Stworzony przez Wojtka Paprotę z Lublina startup Walletmed ogłosił przełomowe odkrycie w dziedzinie monitorowania poziomu glukozy, które może zrewolucjonizować życie osób cierpiących na cukrzycę na całym świecie. Badania przeprowadzone przez firmę wykazały, że precyzyjny pomiar glukozy w płynie międzykomórkowym jest teraz możliwy dzięki implantowi optycznemu, który nie wymaga wymiany, czy kalibracji. Dzięki temu wynalazkowi, pacjenci być może będą mogli na zawsze zapomnieć o nakłuwaniu palca, czy regularnej wymianie popularnych na rynku sensorów.

Wyniki i badania

Badania przeprowadzone przez Walletmed, trwające od lipca do początku października tego roku, pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, stanowią przełom w dziedzinie monitorowania poziomu glukozy.

Prototyp implantu optycznego, który został poddany testom, pozwala na dokładne i stałe badanie poziomu glukozy bez potrzeby jego wymiany. W ramach eksperymentu przeprowadzono podawanie glukozy świniom, a wyniki były porównywane z danymi uzyskanymi za pomocą standardowych oraz konkurencyjnych urządzeń do pomiarów glukozy. Rezultaty wyraźnie potwierdziły zarówno hipotezy naukowe, jak i bardzo wysoką skuteczność prototypu, otwierając nową erę w podejściu do cukrzycy.– Przedkliniczne badania na świniach naszego prototypu w skali makro przyniosły świetne wiadomości o skuteczności implantu. W badaniach jednoznacznie widać wysoką korelację między wynikami uzyskanymi optycznie za pomocą naszego nowego urządzenia, a wynikami FreeStyleLibre firmy Abbott.

Podobnie w przypadku standardowego badania glukozy z krwi za pomocą igły i strzykawki – mówi Wojtek Paprota, prezes i współzałożyciel Walletmed.

Komfort i miniaturyzacja

Rozwijany przez Walletmed implant optyczny ma potencjał, by zmienić życie osób z cukrzycą oraz innymi chorobami metabolicznymi. Urządzenie eliminuje potrzebę ciągłego nakłuwania palca, czy wymiany sensorów, co przekłada się na wygodę oraz znaczne oszczędności dla pacjentów. Sprzęt, który był testowany, to wciąż jeszcze prototyp, co oznacza, że istnieje możliwość jego dalszej miniaturyzacji, przyczyniając się do zwiększenia komfortu użytkowania implantu.

Według planów firmy, implant optyczny ma zostać wprowadzony na rynek w roku 2025. Jego docelowy rozmiar wynosić będzie zaledwie 3 mm na 16 mm, co czyni go niewidocznym i komfortowym w noszeniu.

Implant będzie też w pełni bezpieczny, a to za sprawą między innymi użycia w nim biokompatybilnych i hipoalergicznych komponentów.

Aplikacja i bioinformatyka

Walletmed nie ogranicza się jednak tylko do implantów: firma oferować będzie również opcjonalny smartwatch, który będzie odczytywać dane z implantu umieszczonego pod nim, co znacząco ułatwi monitorowanie poziomu glukozy, zwłaszcza osobom z cukrzycą typu 1. Oprócz tego w planach jest stworzenie aplikacji mobilnej opartą o zaawansowaną bioinformatykę oraz portal do konsultacji swoich wyników ze specjalistami, a nawet zakup odpowiednich leków.

Badania na glukozie to tylko początek

Walletmed planuje wykorzystać tę samą technologię do pomiaru innych metabolitów znajdujących się w płynie międzykomórkowym, co teoretycznie oznacza możliwość przeprowadzania bardzo pogłębionych, klinicznych badań poziomu przeszło tysiąca protein, znajdujących się w ludzkim organizmie: od hormonów przez witaminy aż po wykrywanie anomalii i skorelowanie ich z czynnikami zewnętrznymi. Z tego też powodu Walletmed rozpoczyna współpracę z grupą polskich naukowców zajmujących się badaniami nad pulsoksymetrią wysokiej rozdzielczości. Celem jest opracowanie w implancie Walletmed funkcji pulsoksymetrii o wysokiej rozdzielczości, która będzie dokładnie wykrywać różne problemy z sercem, w tym wady zastawek, chromanie przestankowe, rozwój choroby Parkinsona, arytmię serca i mikrozawały.

Przejrzystość i precyzja

Co ważne, żadna ze świni użytych w badaniach nie ucierpiała, a eksperymenty na tych zwierzętach są standardową procedurą w testowaniu wyrobów medycznych, ze względu na podobieństwo organizmu świń do organizmu ludzi. Badania przeprowadzono we współpracy z Polską Akademią Nauk w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnej z najwyższą troską o dobro zwierząt, zgodnie z procedurami, które przewyższają aktualne normy bioetyczne.

– Walletmed jest otwarty na współpracę z potencjalnymi inwestorami, którzy chcieliby wesprzeć rozwój tej innowacyjnej technologii. Doskonałe rezultaty badań potwierdzają, że nasz wizjonerski pomysł może wkrótce zdominować globalny rynek, dając gigantyczne oszczędności czasu i pieniędzy zarówno dla samych pacjentów, jak i dla narodowych funduszy zdrowia w poszczególnych państwach – uważa Michał Gąsior, współzałożyciel Walletmed.

– Wykorzystanie przy odczytach spektrometrii Ramana (specjalistyczna analiza odbitego światła, w której uzyskuje się charakterystyczne sygnały – pasma, specyficzne dla danej substancji – przyp. aut.) są bardzo zachęcające. Wykazują one wyjątkowy poziom przejrzystości i precyzji, który przekracza nasze oczekiwania. Ten postęp oznacza duży krok naprzód w naszych trwających testach, zapewniający wyższy stopień dokładności i wiarygodności odczytów – dodaje Jakub Buszyński, Chief Technology Officer w Walletmed.