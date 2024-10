Krew oddajemy najczęściej w czwartki. W tym roku to już 28 046 litrów

Najwięcej donacji w lutym, bo prawie 7 tysięcy, a najmniej w maju: niewiele ponad 6 tysięcy. Tak w naszym województwie oddajemy krew.

– Od początku roku do końca września zanotowano 59 240 donacji krwi i jej składników co daje ok. 28 046 litrów w naszym województwie – mówi nam Paweł Filip z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Zgodnie z prognozami pracowników RCKiK na koniec roku licznik donacji może zatrzymać się w okolicach 78 tysięcy, co stanowiłoby wynik najlepszy na przestrzeni ostatnich lat.

– Najwięcej osób krew oddaje w czwartki, to około 30 proc. wszystkich oddających w całym tygodniu, natomiast najmniej w piątki: 15 proc. – dodaje Filip. Tak duża liczba donacji w czwartki najprawdopodobniej wynika z możliwości uzyskania dwóch dni wolnych od pracy: w dniu oddania krwi i następnym.

Duży wpływ na ilość donacji mają tzw. akcje terenowe prowadzone przez Centrum.

– W ciągu roku organizujemy blisko 500 wyjazdowych akcji poboru krwi, na których pobieramy ponad 11 tyś. donacji co sta-nowi około 18 proc. całości pobieranej krwi pełnej – wylicza Paweł Filip.

A jak to wyglądało wcześniej? Można śmiało stwierdzić, że jest coraz lepiej. W roku ubiegłym na Lubelszczyźnie zebrano około 35,3 tysięcy litrów krwi i jej składników. Rozłożyło się to na 75 035 donacji, które pochodziły od 31 448 dawców.

W 2022 roku dawców było 30 113. W 70 246 donacjach oddali ok. 32,9 tys. litrów.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że w tym roku do października „przebiliśmy” wynik, jaki osiągnięto w 2018 roku. Wtedy było to 27,9 tys. litrów krwi i jej składników i 60 458 donacji. Przez cały rok krew oddało 27 848 osób.

Pomimo coraz lepszych wyników, cały czas w bankach krwi są duże braki.

Obecnie na wyczerpaniu są zapasy krwi z grup 0 Rh-, A Rh+, B Rh+ i 0 Rh+.

Gdzie i jak oddać krew? Jak się przygotować? Wszystkie szczegóły na stronie RCKiK w Lublinie.