Lublin. 3xR nie tylko dla przedszkolaków?

Majowe zawody 3xR cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich dział blisko 200 sześcioletnich dzieci z 18 lubelskich rzedszkoli.

– Możliwość rywalizacji a prawdziwym stadionie, następnie dekoracja na podium były dla dzieci ogromnym przeżyciem, wspaniałą portową przygodą. Każdy czestnik otrzymał nagrodę postaci dyplomu i odblasku. Najlepsi zdobyli dla swoich przedszkoli puchary i medale. Jestem przekonany, że zaplanowana na jesień druga ura zawodów będzie cieszyła się wielką popularnością raz przyniesie korzyści na zecz rozwoju kultury fizycznej. Będą zachęcały dzieci do prawiania sportu, integrowały środowisko i uczyły kibicowania – napisał radny Choduń w interpelacji do prezydenta Krzysztofa Żuka i jednocześnie zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków pieniężnych w budżecie na 024 rok na organizację cyklu imprez rekreacyjno-sportowych 3xR w ramach kontynuacji dla dzieci sześcioletnich oraz rozszerzenie oferty dla uczniów klas I-III. – Dzieci z tych klas nie są objęte żadną formą zawodów sportowych, które propagowałby i zarówno rozwijały w nich zamiłowanie do sportu. W ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej pod patronatem UM prowadzone są rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, ale obejmują one uczniów z klas IV-VIII – podkreślił radny.

Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina odpowiadając radnemu przyznał, że w opinii Wydziału Sportu wskazane jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2024 rok na organizację cyklu wspomnianych imprez rekreacyjno-sportowych, dodając że realizacja tegorocznych zawodów 3xR pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszą się tego rodzaju przedsięwzięcia wśród najmłodszych mieszkańców miasta i ich opiekunów. – Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że pana propozycja zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, jest spójna z działaniami jakie w tym zakresie podejmuje prezydent Miasta Lublin – dodał Banach.

Na tegoroczne zawody z cyklu 3xR zabezpieczono w ratuszu 60 tysięcy złotych. Gdyby w przyszłym roku formuła została rozszerzona na dzieci z klas I-III potrzeba będzie trzy, a może nawet cztery razy więcej środków. Czy dość napiętym sportowym udżecie znajdą się takie pieniądze?