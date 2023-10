Lublin. Basen za darmo. Jak zdobyć karnet?

Już po raz jedenasty „duże” rodziny z Lublina mogą odbierać bezpłatne wejściówki na szkolne pływalnie. Wydawanie karnetów w ramach programu „Rodzina Trzy Plus” ruszy w piątek.



– Z kart „Rodzina Trzy Plus” korzysta już 92 proc. uprawnionych mieszkańców i mieszkanek Lublina. Udział w Programie to łatwiejszy dostęp do oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, czy też do usług i towarów oferowanych przez partnerów, którzy włączyli się w miejską inicjatywę– mówi Monika Lipińska, zastępczyni prezydenta.

– Jednym z wielu udogodnień jest możliwość bezpłatnego korzystania z pływalni w lubelskich placówkach oświatowych. Ta forma pomocy każdego roku cieszy się dużą popularnością. Do tej pory wydaliśmy już ponad 5 tysięcy nieodpłatnych wejściówek na baseny – dodaje Lipińska.



Warunek jest jeden, trzeba mieć ważną kartę „Rodzina Trzy Plus”. Każda duża rodzina może ubiegać się o bezpłatny wstęp na basen wyłącznie do jednej szkoły i może pobrać maksymalnie 3 karnety. Wejściówki będą ważne do końca czerwca 2024 roku.



Wydawanie karnetów rozpocznie się w piątek od godz. 8.00 w siedzibie Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta.



Po odbiór karnetów zgłosić się może osoba pełnoletnia.