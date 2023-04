Lublin: Będzie łatwiej dotrzeć do przystanku kolejowego koło lasu. Ale nie wszyscy się cieszą

Nowa droga docelowo ma być przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca ’80 i prowadzić od skrzyżowania ul. Krochmalnej i Diamentowej aż do al. Kraśnickiej. Trasa nie powstanie jednak od razu w całości, a będzie budowana etapami. Na tę chwilę najbliżej realizacji jest odcinek mający połączyć ulice Filaretów i Granitową, które obecnie kończą się ślepo pętlami autobusowymi.

Ratusz planuje wybudować nowe, ok. 200-metrowe fragmenty tych ulic. Dobiegną one właśnie do nowej części ul. Lubelskiego Lipca ’80, która według planów ma mieć ponad półtora kilometra długości i dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku wraz z buspasami. Powstać ma także węzeł przesiadkowy, który zostanie przeniesiony z obecnej lokalizacji na końcu ul. Filaretów. Pojawi się na nim m.in. budynek socjalny, miejsca do ładowania autobusów elektrycznych czy parking „kiss&ride” (z ang. – pocałuj i jedź), czyli miejsce umożliwiające krótki postój samochodu w celu wysadzenia pasażera.

Jak tłumaczy zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk, inwestycja ma usprawnić ruch w południowych dzielnicach Lublina. - Przede wszystkim poprawi skomunikowanie przystanku kolejowego Lublin Zachodni, co jest niezbędne w kontekście integracji różnych rodzajów transportu – wyjaśnia Szymczyk. W pobliżu wspomnianego przystanku ma zostać zaprojektowana pętla dla autobusów, a przebudowane zostaną dojścia dla pieszych. To wyczekiwane przedsięwzięcie, bo choć pociągi zatrzymują się na peronie w pobliżu Starego Gaju od grudnia 2019 roku, to do tej pory brakuje tu dogodnej komunikacji.

Ale nie wszyscy są zachwyceni planami Ratusza. Pod wpisem na oficjalnym miejskim profilu na Facebooku nie brakuje głosów krytycznych, głównie ze strony okolicznych mieszkańców, którzy nie chcą zabudowywania malowniczej doliny. „No to był sobie piękny teren spacerowy. Pełen zawilców i śpiewu ptaku. Dający możliwość spaceru w ochłodzie cienia drzew w upalne dni. Zaorajmy, zalejmy betonem” – to tylko jeden z wielu komentarzy. Trzeba jednak podkreślić, że to miejsce było przewidziane pod budowę drogi juz wiele lat temu.

Wracając do ogłoszonego właśnie przetargu, jego zwycięzca będzie miał za zadanie także opracować koncepcję układu drogowego nowej części Trasy Zielonej pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Diamentową i Krochmalną oraz ul. Filaretów. Firmy zainteresowane zleceniem mogą składać oferty do 19 maja. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca na przygotowanie koncepcji węzła przesiadkowego i układu drogowego będzie miał 30 dni od momentu podpisania umowy. Kompletna dokumentacja dla całego przedsięwzięcia ma być zaś gotowa do końca marca 2025 roku. Jest ona niezbędna do ubiegania się o unijne środki, z których miasto chce sfinansować inwestycję.

Przypomnijmy, że niedawno miejskim urzędnikom od dróg udało się rozstrzygnąć przetarg na budowę innego odcinka ul. Lubelskiego Lipca ’80. Chodzi o ponadkilometrowy fragment między ul. Cukrowniczą w pobliżu Areny Lublin a skrzyżowaniem z Krochmalną i Diamentową. Za ponad 96 mln zł wykona go firma Strabag, która na prace ma 21 miesięcy.