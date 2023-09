Lublin: Był chodnik, będą róże. Przy Sądowej ma być jak przy Chopina

Wykonywane tu są roboty brukarskie, które mają poprawić gatunki życia rosnących tu drzew i tych, które niebawem mają zostać posadzone w tym miejscu.

– Zmiany na ulicy Sądowej to kontynuacja wykonanych już prac przy ulicy Chopina. Nowe rabaty z roślinami to zielone kompresy w miejscach, gdzie do tej pory nie było powierzchni biologicznie czynnej. Proponujemy takie kompozycje drzew i krzewów, które dobrze sobie radzą w warunkach miejskich. W ten sposób realizujemy założenia inicjatywy „Zielone Serce Miasta”, której celem jest stworzenie spójnej sieci terenów zieleni w obszarze przede wszystkim Śródmieścia, czyli zabytkowej i wysoko zurbanizowanej dzielnicy – mówi Katarzyna Antoń, miejski architekt zieleni.

Podobnie, jak miało to miejsce niedawno przy ul. Chopina, także przy ul. Sądowej część miejsc parkingowych ma zostać przeniesionych z chodnika na jezdnię. Umożliwi to stworzenie zielonej przestrzeni między rosnącymi już drzewami.

Prace brukarskie mają polegać na usunięciu części kostki z istniejącego chodnika. W tym miejscu pojawią się rabaty, na których w październiku ma zostać posadzonych siedem lip drobnolistnych i ponad 700 sadzonek róży okrywowej i irgi błyszczącej.