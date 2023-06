Lublin czeka na pełnię Księżyca. Spacer z Czechowiczem

Pierwszy spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” odbył się w setną rocznicę urodzin Józefa Czechowicza – w 2003 roku. Pomysłodawcami wydarzenia byli profesor Władysław Panas oraz Tomasz Pietrasiewicz. Nikt się wówczas nie spodziewał, że uczestnicy pierwszego zjawią się tak licznie. Tym bardziej nie było wiadomo, że z roku na rok równie wieloosobowa grupa będzie przemierzać Lublin od Wieniawy aż na Wzgórze Czwartek. Wiele osób, choć brało udział w tym wędrującym wieczorze z lekturą utworu Czechowicza mnóstwo razy – zawsze czeka na księżycową obecność na zakończenie.

- „Poemat o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza powstał w 1934 roku. Wiemy o tym, bo w zachowanym rękopisie utworu, na stronie tytułowej tę właśnie datę napisał sam Czechowicz. Akcja „Poematu” dzieje się w lipcu, przy pełni księżyca, kiedy to w nocną wędrówkę po mieście zabiera nas tajemniczy przewodnik-wędrowiec. Wkracza on do Miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy p.w. Świętej Trójcy. Potem schodzi w dół na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką i krętymi uliczkami także nieistniejącej dzielnicy żydowskiej przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne Miasto. Czytelnicy utworu są uczestnikami podróży w czasie do samego dzieciństwa Czechowicza i do miejsc, które były poecie szczególnie bliskie – informuje Joanna Zętar z Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN, który od początku organizuje wydarzenie.

W tym roku spacer rozpocznie się na Wiadukcie Poniatowskiego w poniedziałek, 3 lipca o godzinie 19. Tegoroczna edycja będzie częścią Zjazdu Lublinerów 2023. Z myślą o uczestnikach będą angielskie tłumaczenia „Poematu” a na trasie lektura kilku fragmentów po angielsku.