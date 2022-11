Lublin. Jest 271 zł, a będzie 333 zł. Stawki dla kierowców mają pójść w górę

Stawki opłat na rok 2023 mają być zatwierdzone w czwartek przez Radę Miasta. Jej uchwała ma utrzymać obecny podział miasta na dwa rejony różniące się od siebie stawkami. Ich granicą ma być biegnąca z północy na południe miasta droga wojewódzka nr 835. Granica biegnie al. Spółdzielczości Pracy, ul. Unicką, Podzamcze, al. Unii Lubelskiej, ul. Lubelskiego Lipca ’80, Cukrowniczą, Krochmalną, Wrotkowską, Wyścigową, Kunickiego i Abramowicką. Wymienione ulice zaliczone są do wschodniej, czyli droższej części Lublina.

Kierowca, który nieprawidłowo zaparkuje samochód w zachodnim rejonie (np. na Czubach, Sławinie lub Czechowie) będzie obciążany kwotą 185 zł za wywiezienie pojazdu (obecnie jest to 170 zł) oraz 13 zł za każdą dobę przechowania auta na płatnym parkingu (bez zmian). Jeżeli kierowca dotrze do samochodu wcześniej niż laweta, za „odstąpienie od usunięcia” naliczona zostanie mu kwota 62 zł.

To samo przewinienie we wschodniej części Lublina (np. na Felinie, Ponikwodzie, Bronowicach lub Kośminku) będzie się wiązało z wydatkiem 333 zł (obecnie jest 271 zł) za wywiezienie pojazdu oraz 23 zł za każdą dobę na płatnym parkingu (dziś obowiązuje stawka 19 zł za dobę). Opłata za „odstąpienie od usunięcia” pojazdu będzie wynosić 123 zł.

Podane powyżej kwoty dotyczą samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t. W tabeli opłat uwzględnione są również inne pojazdy.

W przypadku usunięcia motocykla w zachodniej części miasta ma obowiązywać stawka 87 zł za wywiezienie jednośladu (dziś jest 56 zł) plus 7 zł za każdą dobę (bez zmian). Za „odstąpienie od usunięcia” naliczana ma być opłata 50 zł.

We wschodniej części Lublina za wywiezienie motocykla trzeba będzie płacić 185 zł (obecnie 123 zł) plus 2 zł za dobę na parkingu (obecnie 7 zł). Za „odstąpienie od usunięcia” miasto naliczy jedynie 2 zł.

Stawki dla rowerów i motorowerów w zachodnim rejonie to 62 zł za usunięcie, 5 zł za każdą dobę przechowania, 50 zł za odstąpienie od usunięcia. We wschodniej części Lublina będzie to 144 zł za usunięcie, 2 zł za dobę przechowania, 2 zł za odstąpienie.

Porzucone hulajnogi będą mogły być zabierane z naliczeniem 62 zł w zachodniej części miasta (144 we wschodniej), do tego dojdzie opłata za dobę na parkingu (7 zł w zachodnim rejonie, 2 zł we wschodnim), opłaty pobierane od tych, którzy do swojej hulajnogi dobiegną wcześniej mają wynosić odpowiednio 50 zł i 2 zł.

Podziału na tańszą i droższą strefę nie będzie w przypadku ciężarówek. Za pojazd od 3,5 do 7,5 tony trzeba będzie płacić 757 zł za usunięcie z drogi, 25 zł za każdą dobę na parkingu, 62 zł za odstąpienie od usunięcia. W przypadku pojazdów o masie od 7,5 tony do 16 ton opłata za holowanie wyniesie 1069 zł, doba przechowania 97 zł, a „odstąpienie” 62 zł.

Opłata za odholowanie pojazdu o masie powyżej 16 ton ma wynieść 1576 zł, za przechowanie 173 zł za dobę, za „odstąpienie” 1230 zł. Wobec kierowców pojazdów z niebezpiecznym ładunkiem mają być stosowane następujące stawki: 1917 zł za usunięcie z drogi, 246 zł za przechowanie, 1230 zł za „odstąpienie od usunięcia”.